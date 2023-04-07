Омичи поделились впечатлениями об онлайн-трансляции ремонта Ленинградского моста

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Недавно на площадке, где проводится капремонт Ленинградского моста, появилась видеокамера. Компания «СтройТраст», что занимается реконструкцией сооружения, решила показывать горожанам в онлайн-режиме, как продвигаются работы.
«Первая камера показывает перспективу строительно-монтажных работ в видимой зоне моста. Там сейчас ведется монтаж специальных временных сооружений и устройств для установки будущих тротуарных консолей», — рассказал замдиректора СтройТраст» Игорь Шестаков.
Любопытные успели оценить трансляцию и поделиться впечатлениями. Правда, вместо людей в касках и стройматериалов по неизвестным причинам оказался черный квадрат.
«Мне показалось это забавным. Вот так сейчас „работает“ долгожданная трансляция ремонта Ленинградского моста», — написала в нашу редакцию омичка, прикрепив соответствующий скриншот.
Похоже, что трансляцию девушка открывала через браузер Яндекс. В Google Chrome на момент публикации сервис работал. Подрядчик планирует показывать ход работ еще с двух точек, показ с других камер будет доступен чуть позже. Трансляция работает по этой ссылке здесь.
В депстрое отметили, что строители трудятся круглосуточно в две смены. В общей сложности задействовано порядка 80 человек.