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Омичи поделились впечатлениями об онлайн-трансляции ремонта Ленинградского моста

7 апреля 2023, 08:20
Фото: Пресс-центр администрации Омска
Подрядчик установил камеру видеонаблюдения, чтобы горожане следили за работами в режиме реального времени.

Недавно на площадке, где проводится капремонт Ленинградского моста, появилась видеокамера. Компания «СтройТраст», что занимается реконструкцией сооружения, решила показывать горожанам в онлайн-режиме, как продвигаются работы.

«Первая камера показывает перспективу строительно-монтажных работ в видимой зоне моста. Там сейчас ведется монтаж специальных временных сооружений и устройств для установки будущих тротуарных консолей», — рассказал замдиректора СтройТраст» Игорь Шестаков.

Любопытные успели оценить трансляцию и поделиться впечатлениями. Правда, вместо людей в касках и стройматериалов по неизвестным причинам оказался черный квадрат.

Фото: Скриншот от читательницы Города55
«Мне показалось это забавным. Вот так сейчас „работает“ долгожданная трансляция ремонта Ленинградского моста», — написала в нашу редакцию омичка, прикрепив соответствующий скриншот.

Похоже, что трансляцию девушка открывала через браузер Яндекс. В Google Chrome на момент публикации сервис работал. Подрядчик планирует показывать ход работ еще с двух точек, показ с других камер будет доступен чуть позже. Трансляция работает по этой ссылке здесь.

В депстрое отметили, что строители трудятся круглосуточно в две смены. В общей сложности задействовано порядка 80 человек.

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#Алина Ясинская#Капремонт#Ленинградский мост#Камеры видеонаблюдения#Город#Новости#Омск
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