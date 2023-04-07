Омичи поделились впечатлениями об онлайн-трансляции ремонта Ленинградского моста

Похоже, что трансляцию девушка открывала через браузер Яндекс. В Google Chrome на момент публикации сервис работал. Подрядчик планирует показывать ход работ еще с двух точек, показ с других камер будет доступен чуть позже. Трансляция работает по этой ссылке здесь.