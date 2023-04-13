А дальше неизвестность. Как развивается космонавтика в России

Появится у страны и новая многоразовая ракета с метановыми двигателями «Амур». Работы по ее строительству будут продолжены, заявили в «Роскосмосе». В то же время в ГРЦ им. Макеева разработали проект многоразовой одноступенчатой ракеты «Корона», которой в истории космической сферы еще не зарегистрировано. Дело в том, что первую и вторую ступень с ракет всегда сбрасывают, чтобы не брать на орбиту лишнюю массу, а здесь предполагается, что будет всего одна многоразовая ступень.