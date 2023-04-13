А дальше неизвестность. Как развивается космонавтика в России

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Госкорпорация «Роскосмос» ко Дню Космонавтики внезапно выдала сразу несколько анонсов по поводу новых разработок и проектов. Управление организацией в начале этого года взял на себя Юрий Борисов, с приходом которого новостей о российской космической отрасли стало значительно больше.
Так, к 2027 году стартует проект по будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Для его реализации в общей сложности нужно порядка 600 млрд рублей. До этого времени предлагается продлить работу МКС до 2028 года, сообщают «Новые известия». Таким образом у России будет пилотируемая космонавтика.
По ближайшим планам у госкорпорации намечено следующее. До конца этого года закончить стартовый комплекс для ракет «Ангара-А5», создание инфраструктуры которого началось еще в 2018 году. Также к концу 2023 году «Роскосмос» хочет завершить первый летный образец ракеты «Союз-5». Он создан на основе «Зенита». Первый полет планируется организовать уже в следующем году.
Появится у страны и новая многоразовая ракета с метановыми двигателями «Амур». Работы по ее строительству будут продолжены, заявили в «Роскосмосе». В то же время в ГРЦ им. Макеева разработали проект многоразовой одноступенчатой ракеты «Корона», которой в истории космической сферы еще не зарегистрировано. Дело в том, что первую и вторую ступень с ракет всегда сбрасывают, чтобы не брать на орбиту лишнюю массу, а здесь предполагается, что будет всего одна многоразовая ступень.
На 2023 год планы у «Роскосмоса» и вправду грандиозные. Ведь 13 июля также намечена дата запуска спускаемого аппарата «Луна-25», чтобы осваивать более дальний космос. К тому же для межпланетных полетов в ГНЦ «Исследовательский центр им. М. В. Келдыша» ученые разрабатывают ионный двигатель для космического ядерного буксира «Зевс».
Активно проявляют интерес к развитию космоса и частные компании. Однако сбрасывать со счетов государственные учреждения не стоит. По мнению популяризатора космонавтики Филиппа Терехова, крупные госагентства дают свои плоды, помогая реализовывать крупные долгосрочные дорогие проекты. Конечно, они не принесут быстрой прибыли, но с точки зрения науки они очень важны. В качестве примера он привел телескоп «Джеймс Уэбб» и отечественную серию телескопов «Спектр».
«Крупное космическое агентство может выращивать новые частные компании, как это сделало NASA со SpaceX и не только. Частники получают заказы, приобретают компетенции, расширяют и двигают вперед рынок космических услуг. Роскосмос дает возможность запустить свой спутник студентам и даже школьникам, такие проекты бесценны для воспитания нового поколения инженеров, даже если они не свяжут свою взрослую карьеру непосредственно с космосом», — добавил Терехов.
Он считает, что частники и госкомпании в этой сфере не могут конкурировать, ведь каждый существует на своем уровне, решая свои задачи. Скорее, они друг друга дополняют, выразил мнение в разговоре с журналистом «Новых известий» популяризатор космонавтики.
«Масштаб деятельности космических агентств все равно превосходит все достижения частной космонавтики. Тот же SpaceX большинство программ ведет в государственных интересах. И когда мы смотрим на успешность частных компаний в разных странах, то это почти прямо пропорционально связано с тем, насколько государство способствует успеху этих частных компаний», — также заявил журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.