Космонавт рассказал о том, что ждет в космосе непрофессионалов

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По словам космонавта Артемьева, все, что необходимо в космосе непрофессионалам — научиться спать, принимать пищу и обслуживать себя. Они могут делать все, что захотят, в том числе, и проводить различные эксперименты, пишет 360tv.ru.
Профессионалы же, подчеркивает космонавт, на станции занимаются тем, что предусмотрено летной программой. Космонавты, отметил Артемьев, умеют управлять станцией и кораблем, имеют на это соответствующее разрешение.
Космонавт Олег Артемьев — автор блога, в котором рассказывается о жизни в космосе. Идею вести блог ему подсказали в команде Роскосмоса, за что он, по его словам, благодарен ее членам. Популяризация космических профессий, отмечает космонавт, привела в российскую программу много людей. Сам Артемьев побывал в космосе три раза и провел в нем в общей сложности 560 дней.