Космонавт рассказал о том, что ждет в космосе непрофессионалов

Космонавт Олег Артемьев — автор блога, в котором рассказывается о жизни в космосе. Идею вести блог ему подсказали в команде Роскосмоса, за что он, по его словам, благодарен ее членам. Популяризация космических профессий, отмечает космонавт, привела в российскую программу много людей. Сам Артемьев побывал в космосе три раза и провел в нем в общей сложности 560 дней.