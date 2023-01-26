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Космонавт рассказал о том, что ждет в космосе непрофессионалов

26 января 2023, 15:17
Фото: roscosmos.ru
Непрофессионалам в космосе может быть и сложнее, чем профессионалам, и одновременно проще, рассказал командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на Международную космическую станцию Олег Артемьев.

По словам космонавта Артемьева, все, что необходимо в космосе непрофессионалам — научиться спать, принимать пищу и обслуживать себя. Они могут делать все, что захотят, в том числе, и проводить различные эксперименты, пишет 360tv.ru.

Профессионалы же, подчеркивает космонавт, на станции занимаются тем, что предусмотрено летной программой. Космонавты, отметил Артемьев, умеют управлять станцией и кораблем, имеют на это соответствующее разрешение.

Космонавт Олег Артемьев — автор блога, в котором рассказывается о жизни в космосе. Идею вести блог ему подсказали в команде Роскосмоса, за что он, по его словам, благодарен ее членам. Популяризация космических профессий, отмечает космонавт, привела в российскую программу много людей. Сам Артемьев побывал в космосе три раза и провел в нем в общей сложности 560 дней.

#Общество
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