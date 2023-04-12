В Омске алиментщик выплатил почти 400 тысяч при угрозе уголовного наказания

38- летний омич, убежденный, что его схема не платить алименты своему ребенку будет работать всегда, осознал, что заблуждался, узнав о реальном уголовном наказании. Судебные приставы направили дело в суд. На должника уже было заведено исполнительное производство, по которому он должен был перечислять четверть доходов на содержание своего ребенка. Однако, даже несмотря на административное наказание в виде обязательных работ, деньги платить отказывался.