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В Омске алиментщик выплатил почти 400 тысяч при угрозе уголовного наказания

12 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
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После оплаты долга с мужчины сняли обвинения.

Должник по алиментам из Омска выплатил более 375 тысяч рублей, когда на него завели уголовное дело, рассказали сегодня, 12 апреля, в пресс-службе судебных приставов.

38- летний омич, убежденный, что его схема не платить алименты своему ребенку будет работать всегда, осознал, что заблуждался, узнав о реальном уголовном наказании. Судебные приставы направили дело в суд. На должника уже было заведено исполнительное производство, по которому он должен был перечислять четверть доходов на содержание своего ребенка. Однако, даже несмотря на административное наказание в виде обязательных работ, деньги платить отказывался.

«За уклонение от уплаты алиментов дознавателем ведомства в отношении безответственного омича, уклоняющегося от уплаты алиментов, возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. По окончанию расследования уголовное дело с обвинительным актом направлено для дальнейшего рассмотрения в суд», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Когда мужчина понял, что может получить реальный срок, то оплатил всю сумму задолженности. После этого, согласно закону, омича освободили от уголовной ответственности.

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#Евгений Игишев#Приставы#Судебные приставы#Алименты#Должник по алиментам
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