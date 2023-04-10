Новый детский сад в Амуре-2, назначение министра и зарплаты в оборонке. Омск сегодня

В минувшую пятницу в Омске прошла ярмарка вакансий предприятий ОПК, на которой соискатели пообщались с представителями Омского моторостроительного конструкторского бюро. На завод требуются рабочие, инженеры, механики и другие специалисты. Квалифицированным сотрудникам на предприятии готовы платить до 200 тысяч в месяц.