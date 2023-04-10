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Новый детский сад в Амуре-2, назначение министра и зарплаты в оборонке. Омск сегодня

10 апреля 2023, 14:15
Фото: 1MI
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ

Проект строящегося детского сада на 140 мест в микрорайоне № 1 в жилом районе «Амурский» получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионцентр“. Городу55 стало известно, что проектную документацию подготовило ООО Строительно-монтажное управление — 5 Стройбетон „Восточное“. Учредительницей компании является Евгения Золотова. Руководит компанией с 2016 года Игорь Воробьев.

Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
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Новость №2. Иван Кротт назначен министром образования Омской области

На протяжении четырех лет Иван Кротт возглавлял педагогический университет и на прошлой неделе оставил кресло ректора. Врио главы региона Виталий Хоценко назначил его на должность министра образования и заместителем председателя правительства Омской области.

Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
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Новость №3. Зарплаты до 200 тысяч. На ОМКБ набирают рабочих и инженеров

В минувшую пятницу в Омске прошла ярмарка вакансий предприятий ОПК, на которой соискатели пообщались с представителями Омского моторостроительного конструкторского бюро. На завод требуются рабочие, инженеры, механики и другие специалисты. Квалифицированным сотрудникам на предприятии готовы платить до 200 тысяч в месяц.

Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров
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