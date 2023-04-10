Новый детский сад в Амуре-2, назначение министра и зарплаты в оборонке. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Новость №1. Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Проект строящегося детского сада на 140 мест в микрорайоне № 1 в жилом районе «Амурский» получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионцентр“. Городу55 стало известно, что проектную документацию подготовило ООО Строительно-монтажное управление — 5 Стройбетон „Восточное“. Учредительницей компании является Евгения Золотова. Руководит компанией с 2016 года Игорь Воробьев.
Новость №2. Иван Кротт назначен министром образования Омской области
На протяжении четырех лет Иван Кротт возглавлял педагогический университет и на прошлой неделе оставил кресло ректора. Врио главы региона Виталий Хоценко назначил его на должность министра образования и заместителем председателя правительства Омской области.
Новость №3. Зарплаты до 200 тысяч. На ОМКБ набирают рабочих и инженеров
В минувшую пятницу в Омске прошла ярмарка вакансий предприятий ОПК, на которой соискатели пообщались с представителями Омского моторостроительного конструкторского бюро. На завод требуются рабочие, инженеры, механики и другие специалисты. Квалифицированным сотрудникам на предприятии готовы платить до 200 тысяч в месяц.