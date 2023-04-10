Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:55
Проект строящегося детского сада на 140 мест в микрорайоне № 1 в жилом районе «Амурский» получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионцентр“.
Городу55 стало известно, что проектную документацию подготовило ООО Строительно-монтажное управление — 5 Стройбетон «Восточное». Учредительницей компании является Евгения Золотова. Руководит компанией с 2016 года Игорь Воробьев.
Застройщиком детсада в Амурском выступает ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон», гендиректором которой является Александр Сасин.
Напомним, что «Стройбетону» для застройки выделили 85 земельных участков, где в дальнейшем должны появиться 36 многоквартирных домов и три детских сада.
Кстати, в конце марта в Омске нашли инвестора для комплексной застройки территории в районе улицы 21-й Амурской. Им стало ООО «Завод строительных конструкций № 1». С компанией, которая стала единственным участником торгов, заключили договор сроком на 10 лет.