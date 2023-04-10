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Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ

10 апреля 2023, 05:27
Фото: 1MI
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Застройщик дошкольного учреждения — компания ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».

Проект строящегося детского сада на 140 мест в микрорайоне № 1 в жилом районе «Амурский» получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионцентр“.

Городу55 стало известно, что проектную документацию подготовило ООО Строительно-монтажное управление — 5 Стройбетон «Восточное». Учредительницей компании является Евгения Золотова. Руководит компанией с 2016 года Игорь Воробьев.

Застройщиком детсада в Амурском выступает ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон», гендиректором которой является Александр Сасин.

Напомним, что «Стройбетону» для застройки выделили 85 земельных участков, где в дальнейшем должны появиться 36 многоквартирных домов и три детских сада.

Кстати, в конце марта в Омске нашли инвестора для комплексной застройки территории в районе улицы 21-й Амурской. Им стало ООО «Завод строительных конструкций № 1». С компанией, которая стала единственным участником торгов, заключили договор сроком на 10 лет.

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#Юлия Истомина#Детский сад#Строительство#Проект#Стройбетон#Город#Новости#Омск#Евгения Золотова#Александр Сасин#Игорь Воробьев
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