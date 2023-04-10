Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ

Кстати, в конце марта в Омске нашли инвестора для комплексной застройки территории в районе улицы 21-й Амурской. Им стало ООО «Завод строительных конструкций № 1». С компанией, которая стала единственным участником торгов, заключили договор сроком на 10 лет.