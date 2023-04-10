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Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров

10 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
На предприятия ОПК в Омской области требуется 2,6 тысячи человек

На оборонный завод в Омске набирают сотрудников с зарплатой до 200 тысяч рублей

ОМКБ выполняет гособоронзаказ, основная продукция предприятия — авиационные малоразмерные газотурбинные двигатели и вспомогательные силовые установки.

В минувшую пятницу, 7 апреля, в Омске прошла ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которой соискатели пообщались с представителями Омского моторостроительного конструкторского бюро. Как рассказали в министерстве труда и соцразвития Омской области, завод выполняет гособоронзаказ, основная продукция — авиационные малоразмерные газотурбинные двигатели и вспомогательные силовые установки.

«Сегодня на предприятие требуются следующие специалисты: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие. Заработная плата работников — до 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следующая ярмарка вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса пройдет 14 апреля в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители «Радиозавода им. А. С. Попова».

В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,6 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 2,3 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе:

Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
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#Евгений Игишев#Завод#ОМКБ#ОПК#Вакансии#Служба занятости#Общество#Работа#Высокооплачиваемая работа#Омск#Омская область
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