Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
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Updated Сегодня, 13:38
В минувшую пятницу, 7 апреля, в Омске прошла ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которой соискатели пообщались с представителями Омского моторостроительного конструкторского бюро. Как рассказали в министерстве труда и соцразвития Омской области, завод выполняет гособоронзаказ, основная продукция — авиационные малоразмерные газотурбинные двигатели и вспомогательные силовые установки.
«Сегодня на предприятие требуются следующие специалисты: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие. Заработная плата работников — до 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следующая ярмарка вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса пройдет 14 апреля в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители «Радиозавода им. А. С. Попова».
В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,6 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 2,3 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе: