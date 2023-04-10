Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров

В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,6 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 2,3 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе: