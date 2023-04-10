Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
На протяжении четырех лет Иван Кротт возглавлял педагогический университет и на прошлой неделе оставил кресло ректора. Врио главы региона Виталий Хоценко назначил его на должность министра образования и заместителем председателя правительства Омской области.
Еще в феврале при губернаторе Александре Буркове стало известно о переходе Кротта на службу в региональное правительство. До этого омским минобром руководила Татьяна Дернова, которая в конце января написала заявление на увольнение.
Добавим, что пока на сайте вуза ректором до сих пор значится Иван Кротт. Исполняющим обязанности руководителя университета должна стать проректор по учебной работе Наталья Макарова.
Ранее Хоценко переназначил начальников управлений контрактной системы, ветеринарии, финансового контроля государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Кроме того, временный глава региона оставил на месте руководителя Аппарата губернатор Омской области. Им дали испытательный срок в три месяца.