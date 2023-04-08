Проводили в последний путь. Омич из Таврического района погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Стало известно о гибели 24-летнего Турлбека Абдрахманова, который поехал на Украину, когда была только объявлена специальная военная операция. Об этом сообщает газета «Таврические новости».
Семья молодого человека, односельчане и жители всего района простились с погибшим. Глава района Игорь Баннов произнес прощальное слово и поддержал родственников бойца.
«Турлбек Алдибекович в тяжелое для родины время встал на ее защиту, как во все времена становились на пути врага мужественные солдаты, верные родной земле. В своих сердцах мы сохраним светлую память о нашем земляке, отдавшем жизни за Отечество», — цитирует главу Таврического района издание.
Известно, что Турлбек окончил Пристанскую школу, Омский колледж профессиональных технологий по специальности «машинист дорожных и строительных машин». На СВО он поехал, имея опыт срочной службы.
Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.