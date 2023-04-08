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Проводили в последний путь. Омич из Таврического района погиб на СВО

8 апреля 2023, 08:18
Фото: Город55
Уроженец деревни Байдалин пал, отдавая воинский долг.

Стало известно о гибели 24-летнего Турлбека Абдрахманова, который поехал на Украину, когда была только объявлена специальная военная операция. Об этом сообщает газета «Таврические новости».

Семья молодого человека, односельчане и жители всего района простились с погибшим. Глава района Игорь Баннов произнес прощальное слово и поддержал родственников бойца.

«Турлбек Алдибекович в тяжелое для родины время встал на ее защиту, как во все времена становились на пути врага мужественные солдаты, верные родной земле. В своих сердцах мы сохраним светлую память о нашем земляке, отдавшем жизни за Отечество», — цитирует главу Таврического района издание.

Известно, что Турлбек окончил Пристанскую школу, Омский колледж профессиональных технологий по специальности «машинист дорожных и строительных машин». На СВО он поехал, имея опыт срочной службы.

Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Алина Ясинская#Сво#Смерть#Специальная военная операция#Общество#Происшествия#Новости#Омская область
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