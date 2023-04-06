Омские депутаты одобрили установку еще 2 мемориальных досок с именами погибших на СВО

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омском городском совете сегодня прошло заседание комитета по социальным вопросам. В повестке были два пункта об установке мемориальных досок на зданиях в Центральном округе. В обоих случаях речь шла о погибших на СВО, посмертно награжденных орденом Мужества.
Один из погибших — Тимур Ргебаев, младший сержант морской пехоты, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в возрасте всего 30 лет. Доску с его именем администрация предлагает установить на здании медицинского колледжа на улице Некрасова, где Ргебаев учился.
Второй кавалер ордена — Адилхан Киниспаев, ефрейтор десантно-штурмовой бригады, погибший 19 мая в возрасте 29 лет. Мемориальная доска с его именем должна появиться на здании школы №16 на улице Багратиона в Амурском поселке.
В обоих случаях идея установки доски принадлежит дирекции учебного заведения, которая берет на себя все расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием. Администрация Центрального округа и топонимическая комиссия уже одобрили это начинание, теперь наступила очередь депутатов.
В комитете новые мемориальные доски тоже одобрили — без вопросов и единогласно. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.
Отметим, что решения такого рода Городской совет принимает каждый месяц. На одном из заседаний была одобрена идея создания унифицированного дизайна мемориальных досок, но о работе над таким дизайном пока не сообщалось.