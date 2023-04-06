Омские депутаты одобрили установку еще 2 мемориальных досок с именами погибших на СВО

Один из погибших — Тимур Ргебаев, младший сержант морской пехоты, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в возрасте всего 30 лет. Доску с его именем администрация предлагает установить на здании медицинского колледжа на улице Некрасова, где Ргебаев учился.