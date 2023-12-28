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Военная часть

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Декабрь 2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
Ноябрь 2023
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
28 ноября 2023, 08:14
Июль 2023
Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки
В апреле 2023 года он добровольно сдался правоохранительным органам.
5 июля 2023, 03:49
Апрель 2023
Отдохнул от службы. Омича отправили в тюрьму за два ухода в «самоволку»
Мужчина два раза ушел из воинской части, чтобы заняться своими делами.
6 апреля 2023, 09:06

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