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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Обязательные работы, штраф и лишение прав. Военного из Омска осудили за пьяную езду

30 марта 2023, 02:54
Фото: 1MI
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В Омске военнослужащему вынесли приговор за пьяную езду

Снова за руль мужчина сможет сесть только через 4,5 года.

Омский гарнизонный суд вынес приговор рядовому Владиславу Назаруку за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили сегодня, 30 марта, в пресс-службе военных судов.

Военнослужащего в прошлом году по решению Тевризского районного суда Омской области лишили прав на 2 года за пьяную езду. Однако, это не остановило мужчину, и он снова сел за руль — опять же в нетрезвом виде. Омский гарнизонный суд по совокупности приговоров огласил новое решение — 280 часов обязательных работ, штраф в размере 320 тысяч рублей, лишение прав на 4 года 4 месяца 8 дней.

Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Военнослужащий#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Суд#Омский гарнизонный военный суд#Приговор#Приговор суда#Омская область#Омск
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