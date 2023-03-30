Обязательные работы, штраф и лишение прав. Военного из Омска осудили за пьяную езду

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Омский гарнизонный суд вынес приговор рядовому Владиславу Назаруку за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили сегодня, 30 марта, в пресс-службе военных судов.
Военнослужащего в прошлом году по решению Тевризского районного суда Омской области лишили прав на 2 года за пьяную езду. Однако, это не остановило мужчину, и он снова сел за руль — опять же в нетрезвом виде. Омский гарнизонный суд по совокупности приговоров огласил новое решение — 280 часов обязательных работ, штраф в размере 320 тысяч рублей, лишение прав на 4 года 4 месяца 8 дней.
Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.