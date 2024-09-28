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Служба

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2024
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части
1 апреля, 11:13
Ищут контролера. В Омске объявили тендер на поиск сотрудника в общественный транспорт
1 февраля, 14:00
Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
13 января, 03:45
Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ
9 января, 13:31
2023
Новые погоны. Главный судебный пристав Омской области получил новое звание
Указом президента России, звание генерал-майора присвоено Галине Титовой — руководителю ГУФССП по Омской области.
10 декабря 2023, 05:31
Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу
Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.
13 ноября 2023, 10:25
Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту
24 июня 2023, 14:40
15 призывников из Омской области отправились служить в Президентский полк
Новобранцев из региона отправляют на службу в Кремль уже 32 года.
22 июня 2023, 11:13
Омский священнослужитель высказался о добровольцах, отправляющихся в зону СВО
Заключить контракт и вступить в ряды российской армии можно начиная с 18 лет.
12 апреля 2023, 13:59
Отдохнул от службы. Омича отправили в тюрьму за два ухода в «самоволку»
Мужчина два раза ушел из воинской части, чтобы заняться своими делами.
6 апреля 2023, 09:06

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