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Более 17 тысяч управленцев за сутки захотели поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

6 апреля 2023, 10:54
Фото: Портал Правительства Омской области
Победитель получит — грант в размере 1 млн рублей на обучение, встречу с наставником, карьерные консультации и сопровождение.

На этой неделе стартовал 5 сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщают на портале Правительства Омской области.

Принять участие могут опытные (от 2 лет) руководители из России и других государств. Однако есть возрастное ограничение — до 55 лет.

На данный момент для участия в конкурсе подали 17,5 тысяч заявок.

«Согласно статистике, более трети участников — представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% — руководители крупного и среднего бизнеса. Развивать свои навыки нужно всем управленцам: и на государственной службе, и в науке и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В юбилейном сезоне конкурсанты уже на этапе регистрации получат полезные рекомендации. Например, что и как им можно усовершенствовать в своем стиле управления. Далее на каждом этапе конкурса участники будут получать более полные и подробные отчеты. А победитель получит — грант в размере 1 млн рублей на обучение, встречу с наставником, карьерные консультации и сопровождение.

Кстати, если победителем станет иностранец, то он сможет претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.

Проект создан, чтобы искать, помогать с развитием и поддерживать перспективных руководителей.

Отметим, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока школы губернаторов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.

Кириенко: Открыта регистрация на юбилейный сезон конкурса «Лидеры России»
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#Ксения Карагодина#Новости#Омск#Омская область#Общество#Город#Происшествия#Лидеры России#Конкурс
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