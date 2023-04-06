Более 17 тысяч управленцев за сутки захотели поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На этой неделе стартовал 5 сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщают на портале Правительства Омской области.
Принять участие могут опытные (от 2 лет) руководители из России и других государств. Однако есть возрастное ограничение — до 55 лет.
На данный момент для участия в конкурсе подали 17,5 тысяч заявок.
«Согласно статистике, более трети участников — представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% — руководители крупного и среднего бизнеса. Развивать свои навыки нужно всем управленцам: и на государственной службе, и в науке и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В юбилейном сезоне конкурсанты уже на этапе регистрации получат полезные рекомендации. Например, что и как им можно усовершенствовать в своем стиле управления. Далее на каждом этапе конкурса участники будут получать более полные и подробные отчеты. А победитель получит — грант в размере 1 млн рублей на обучение, встречу с наставником, карьерные консультации и сопровождение.
Кстати, если победителем станет иностранец, то он сможет претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.
Проект создан, чтобы искать, помогать с развитием и поддерживать перспективных руководителей.
Отметим, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока школы губернаторов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.