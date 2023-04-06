Более 17 тысяч управленцев за сутки захотели поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

В юбилейном сезоне конкурсанты уже на этапе регистрации получат полезные рекомендации. Например, что и как им можно усовершенствовать в своем стиле управления. Далее на каждом этапе конкурса участники будут получать более полные и подробные отчеты. А победитель получит — грант в размере 1 млн рублей на обучение, встречу с наставником, карьерные консультации и сопровождение.