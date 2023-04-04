Кириенко: Открыта регистрация на юбилейный сезон конкурса «Лидеры России»

Он также отметил, что сейчас хорошее время для участия в этом конкурсе, поскольку мир меняется и происходят масштабные перемены, которые переждать нельзя. Сергей Кириенко подчеркнул, что единственный выход ему видится в том, чтобы лично участвовать в управлении изменениями. Здесь нужно помнить о том, что любой кризис является временем для больших возможностей в целом для страны и для каждого человека. По завершении своей речи Кириенко пожелал всем участникам удачи.