Кириенко: Открыта регистрация на юбилейный сезон конкурса «Лидеры России»

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Главными призами станут грант на обучение в размере 1 млн рублей, возможность встретиться с одним из ведущих управленцев России, а также карьерные консультации и сопровождение. Об этом пишет newsnn.ru.
Граждане других государств, которые станут победителями конкурса, имеют возможность получить российское гражданство по упрощенной системе. При этом иностранные граждане, которые выйдут в финал, смогут претендовать на получение вида на жительство в России также по упрощенной системе.
Заявку на участие можно подать до 14 мая. Для этого нужно зайти на официальный сайт лидерыроссии.рф. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия 24».
Он также отметил, что сейчас хорошее время для участия в этом конкурсе, поскольку мир меняется и происходят масштабные перемены, которые переждать нельзя. Сергей Кириенко подчеркнул, что единственный выход ему видится в том, чтобы лично участвовать в управлении изменениями. Здесь нужно помнить о том, что любой кризис является временем для больших возможностей в целом для страны и для каждого человека. По завершении своей речи Кириенко пожелал всем участникам удачи.
По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, по статистике, свыше трети участников – это представители малого бизнеса и предприниматели-новички. Еще 15% составляют руководители крупного и среднего бизнеса. Участниками пятого конкурса «Лидеры России» могут быть руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.
В этот раз на этапе регистрации конкурсанты получат полезные рекомендации касаемо того, как усовершенствовать их стиль управления. На каждом этапе конкурса участник получает более полные и детальные отчеты с анализом его навыков. Сюда входит индивидуальный план развития, который базируется на комплексной оценке управленческих способностей.
Данный конкурс проводится с 2017 года по поручению главы государства Владимира Путина. За все четыре сезона на участие было подано более 840 тысяч заявок из РФ и 150 стран. Ключевой целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев с лидерскими качествами.