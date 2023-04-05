В Омске волонтеры начали подготовку к онлайн-голосованию за объекты благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отметим, что регистрация волонтеров проходит на платформе ДОБРО.РФ до 31 мая. Однако для этого обязательно прохождение образовательного онлайн-курса на «Добро.Университет».