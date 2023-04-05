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В Омске волонтеры начали подготовку к онлайн-голосованию за объекты благоустройства

5 апреля 2023, 09:27
Фото: Город55
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Регистрация волонтеров проходит на платформе ДОБРО.РФ до 31 мая.

С 15 апреля в Омской области стартует онлайн-голосование за объекты комплексного благоустройства в Омске, Исилькуле, Калачинске, Таре, а также за дизайн-проекты третьей очереди благоустройства ул. Октябрьской в поселке Красный Яр Любинского района.

Кстати, уже началась подготовка добровольческого корпуса к масштабному проекту. И в ОмГПУ прошла первая встреча, на которой обсудили организационные моменты и предстоящие задачи.

В этом году среди участников ОмГАУ, ОмГПУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУ, Омский молодежный многофункциональный центр, Городской студенческий центр, Омский промышленно-экономический колледж, Омский колледж профессиональных технологий, Омский педагогический колледж № 1 и Университетский колледж агробизнеса.

«Кто участвовал в проекте в прошлом году, уже знают все тонкости и делятся опытом с новичками. Мы рады, что в этом году к нам присоединяется еще больше волонтеров. Хочется увидеть побольше откликов от омичей на онлайн-голосовании. С помощью команды добровольцев оно станет доступно каждому, и процедура пройдет легко и быстро, — рассказала начальник отдела развития добровольчества Регионального молодежного центра Елена Тумар.

Всероссийское онлайн-голосование пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отметим, что регистрация волонтеров проходит на платформе ДОБРО.РФ до 31 мая. Однако для этого обязательно прохождение образовательного онлайн-курса на «Добро.Университет».

Онлайн-голосование. Омичам назвали варианты территорий под благоустройство
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#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Происшествия#Волонтеры#Благоустройство города#Благоустройство#Нацпроект#Голосование
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