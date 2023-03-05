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Онлайн-голосование. Омичам назвали варианты территорий под благоустройство

5 марта 2023, 07:36
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
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В Омской области определили территории для голосования за благоустройство в 2024 году

Голосование стартует с 15 апреля по 31 мая.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что в регионе определили территории, за которые пройдет голосование для благоустройства в 2024 году. Проголосовать можно с 15 апреля по 31 мая на всероссийской платформе.

В голосование включили 26 объектов в Омске, Исилькуле, Калачинске, Таре, а также дизайн-проекты третьей очереди благоустройства ул. Октябрьская в рабочем поселке Красный Яр Любинского района. Отметим, что объекты благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Омске на голосование вынесут 15 территорий:

  • сквер имени Д. М. Карбышева;
  • территория у зданий Омского городского совета и Либеров Центра по набережной реки Оми;
  • выставочный и Воскресенский скверы в границах улиц Таубе — Партизанская — Ленина;
  • сквер в 10-м микрорайоне в границах улиц Крупской — дублер 70 лет Октября;
  • сквер по улице Торговой;
  • сквер по улице Дмитриева;
  • аллея Александра и Владимира Сазоновых;
  • сквер «Пушкинский» по улице 50 лет Октября;
  • пешеходная аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков;
  • сквер имени А. Серова;
  • аллея по улице Ф. Крылова (от дома №64 по проспекту Карла Маркса до Иртышской набережной);
  • сквер имени Л. Гуртьева;
  • аллея «Победы» по проспекту Космический;
  • зона рекреации по улице 3-й Кордной, вблизи школы № 27;
  • бульвар по улице Богдана Хмельницкого, в границах улиц 3-й Транспортной — Масленникова.

Напомним, в прошлом году в голосовании приняло участие свыше 130 тысяч омичей.

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#Ксения Карагодина#Благоустройство#Благоустройство города#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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