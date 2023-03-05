Онлайн-голосование. Омичам назвали варианты территорий под благоустройство

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что в регионе определили территории, за которые пройдет голосование для благоустройства в 2024 году. Проголосовать можно с 15 апреля по 31 мая на всероссийской платформе.
В голосование включили 26 объектов в Омске, Исилькуле, Калачинске, Таре, а также дизайн-проекты третьей очереди благоустройства ул. Октябрьская в рабочем поселке Красный Яр Любинского района. Отметим, что объекты благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Омске на голосование вынесут 15 территорий:
Напомним, в прошлом году в голосовании приняло участие свыше 130 тысяч омичей.