Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах

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Как комсомольцы сумели заполучить в свои руки завод СК, придумали бизнес-схему с кредитами и пользовались благосклонностью всех омских губернаторов — в материале, претендующим на статус байопика.
Информация к размышлению
Омск — один из крупнейших в России центров химической индустрии. Было бы странно, если бы в числе условно выделенных «правящих кланов» не нашлось руководителей какой-нибудь мощной промышленной группы. И при самом беглом обзоре такой клан легко найти — это братья Сутягинские, уже четвертый десяток лет правящие группой компаний «Титан».
«Одной из крупнейших нефтехимических компаний Сибири» именует себя «Титан» на своем сайте — и для этого, безусловно, есть основания. В группу входит целый ряд мощных предприятий, важных для Омска и значимых даже на уровне страны. «Титан-Полимер» производит пропилен, бутадиен и другие продукты оргсинтеза, «Титан-СМ» — смазочные материалы, «Омский каучук» — один из лидеров в производстве синтетического каучука. К этому нужно прибавить «Титан-Агро», работающее в сфере сельского хозяйства. Ему принадлежат свинокомплекс, мясокомбинат, комбикормовый завод.
Валовые результаты этой группы впечатляют. Продукция исчисляется десятками тысяч тонн, валовая выручка — десятками миллиардов рублей. Норма прибыли традиционно не слишком высокая, но это не является проблемой. Положение можно исправить за счет налоговых льгот и новых кредитов.
Группу компаний создали трое братьев Сутягинских. Средний брат, Михаил, избирался в свое время в Законодательное собрание Омской области, один срок просидел в Государственной думе (в 2007–2011 годах). Он заседает в экспертных советах при федеральных Минпромторге и Минэнерго, на открытии его последнего (на данный момент) предприятия во Псковской области присутствовал Владимир Путин. Присутствие было виртуальным, но и это — показатель уровня значимости и нарочито демонстрируемого доверия. Других признаков вроде медали Серафима Саровского у Сутягинского в избытке.
Младший из братьев, Юрий Сутягинский, в прошлом владелец 50% ГК «Титан», сейчас владеет и руководит семейным сельхозпредприятием «Алтаур».
Старший, Александр, когда-то рулил мощным филиалом в Казахстане, но там дела пошли не по плану. После вынесенного местным судом приговора за организацию убийства этот Сутягинский пропал без вести еще в 2012 году.
В числе людей, причастных к семейному бизнесу, нужно назвать Валерия Бойко — гендиректора «Титана» в 2012–2018 годах, члена совета директоров «Омского Каучука», ставшего в 2018 году первым заместителем губернатора Омской области. Его назначение на столь важный пост спустя всего пять месяцев после прихода в Омск Александра Буркова может квалифицироваться как союз нового губернатора с одной из крупнейших бизнес-группировок региона.
До 2012 года важную роль в бизнесе Сутягинских играл Александр Банников, бывший глава областного управления КГБ. Он руководил целым направлением семейного бизнеса, связанного с торговлей автомобилями.
Путь к успеху
История «Титана» начинается в 1980-х, на самом излете советского строя. Это вполне хрестоматийная история об успешном бизнесмене, выросшем из комсомольского вожака и перекупщика.
Юный Михаил Сутягинский в 1979 году переехал в Омск из Целиноградской области Казахстана и поступил в институт инженеров транспорта. Там он, конечно, оказался активистом, проявив себя и в комсомоле, и в стройотряде «Айвенго». После окончания вуза Сутягинский начал работать на «Омскнефтеоргсинтезе». Там возглавил комитет комсомола, а при нем в 1989 году создал молодежный центр. Это было время перехода плановой советской экономики на коммерческие рельсы, открывшее потрясающие перспективы для людей сообразительных и амбициозных. Неудивительно, что центр Сутягинского занялся не только самодеятельностью, но и торговлей.
«Форбс» пишет, что название для центра, «Титан», придумала жена основателя, большая поклонница творчества Теодора Драйзера. Если так, то планы у кого-то из членов семьи с самого начала были наполеоновскими: Фрэнк Каупервуд, главный герой «Трилогии желания» (романы «Финансист», «Титан» и «Стоик»), стал выдающимся финансовым воротилой.
Постепенно молодежный центр сосредоточился на оптовой торговле нефтепродуктами. Дела шли в гору, в 1993 году двое братьев (Михаил и Александр) преобразовали центр в товарищество с ограниченной ответственностью. Благодаря очень выгодной кредитной линии «Промстройбанка» ТОО вышло на большие объемы поставок в масштабах всей России и соседнего Казахстана.
С определенного момента братья начали вкладываться в производство. Сутягинский-средний объяснял впоследствии, что торговля — это слишком просто, ему интереснее более сложные процессы. Многие сельхозпредприятия, в первую очередь в Казахстане, отдавали «Титану» землю, когда не могли заплатить за топливо. В 1996 году в этой стране возник мощный агрохолдинг «Баско», который не только выращивал зерновые, но еще и занимался производством биоэтанола.
В России «Титан» вложился в 1994 году в совместное с заводом «Омский НПЗ» предприятие по производству топливной добавки, повышающей октановое число бензина. Позже он вложился в «Омский каучук», пришедший в упадок сразу после распада Советского Союза: купил 10% акций в 1995 году, спустя два года заключил договор об инвестировании. В дальнейшем «Омский каучук» снова стал одним из главных предприятий своей отрасли.
Расцвет «Титана» пришелся на эпоху Полежаева. В 2006 году губернатор потерял крупного налогоплательщика в лице Нефтезавода и переживал это как личную трагедию. Ему нужно было опереться на новых крупных игроков, и таковые нашлись. Речь о «Мостовике» Олега Шишова, о строителе Валерии Кокорине и о братьях Сутягинских. Они получали выгодные кредиты (в том числе под поручительство областного правительства) и налоговые льготы. «Титан» получил «режим максимального благоприятствования», и его преемнику Назарову пришлось официально подтвердить: в этом вопросе ничего не изменится, «Титан» — фаворит.
Важными вехами в истории группы компаний стали создание «Титан-Агро», заключение в 2012 году инвестиционного договора с правительством Омской области о создании агропромышленного сектора, запуск свиноводческого комплекса «Петровский» с ирландскими свиньями, мясокомбината «Пушкинский» и комбикормового завода. На бывших картофельных огородах «Омского каучука» был построен завод «Полиом», производящий полипропилен. Позже «Титан» уступил этот актив «Сибгазполимеру», подконтрольному «Газпрому» и «Сибуру». По словам руководства группы компаний, была получена хорошая цена, включавшая не только деньги, но и выгодные контракты, но тут мнения расходятся.
Эффективность титановского бизнеса по гамбургскому счету под вопросом: группа компаний неизменно убыточна, ее бизнес-стратегия заключается в том, чтобы добиваться многомиллиардных кредитов. Расти ей позволяет одно — неизменная благосклонность власти. Очередным подтверждением «высочайшего» доверия стало открытие завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне в Моглино во Псковской области (январь 2023 года). Изначально предполагалось, что на церемонию приедет президент Путин. По факту вместо физического присутствия было только виртуальное, но и это показывает особую близость бизнеса Сутягинского к власти. Кстати, завод производит ПЭТ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Путин в своем выступлении рассказал о формировании «целого промышленного кластера из производств, которые в качестве сырья будут использовать как раз продукцию этого завода».
В 2011 году «Титан» хотел построить кремниевый завод в Омске, но проект был встречен массовыми протестами. Обещания новых рабочих мест не перевесили экологические риски — и Сутягинским пришлось отказаться от своего плана. Позже по тем же причинам сорвались планы, связанные с Новоуральском и Златоустом. Массовые митинги, обращения в прокуратуру, надписи «Кремний нас убьет!» — оказалось, что Сутягинским просто нечего этому противопоставить. В 2021 году новой локацией проекта стала Верхняя Салда в Свердловской области, но производство все еще не заработало.
Казахстан
«Режим максимального благоприятствования» «Титан» получал не всегда. Как могут идти дела не в тепличной обстановке, показывают события в Казахстане. Там Сутягинские стали жертвой нечестного компаньона Михаила Гаркушкина. Тот подделал документы о покупке долей братьев в агрохолдинге «Баско», а потом заявил, что Александр Сутягинский его «заказал». Суд признал оба факта. Сутягинский получил 12 лет строгого режима с конфискацией имущества, в апелляции добился замены заключения на «условку» и сразу после этого бесследно исчез. Кассация отменила решение предыдущей инстанции, но было поздно.
С тех пор Сутягинский находится в розыске. Судья из апелляционной инстанции сам получил срок. Кредиторы кремниевого закона в Караганде, оформленного на семейное предприятие ТОО Silicium Kazakhstan, потребовали досрочного погашения займов, в результате производство было остановлено. Второй актив Сутягинских в Казахстане, АО «Компания Biochim», перешел под контроль «Банка развития Казахстана».
Завтрашний день
Слабые места семьи Сутягинских очевидны. Химическая промышленность — бизнес интересный, но крайне сложный. Здесь нужны большие вложения, отдаленные горизонты планирования, а значит — железобетонные гарантии, которые в наше время в нашей стране могут дать только исполнительная власть и силовики. Без «особого режима» в нынешней России немыслимо начинать проекты в этой сфере, да и удержаться в нем тоже непросто. А значит, промышленники уязвимы: это им нужно расположение чиновников, а не наоборот.
Фрэнк Каупервуд в изложении Теодора Драйзера не ждал милостей от людей в кожаных креслах, а покупал этих людей, чтобы обладать инициативой в политических вопросах. Это путь в олигархи, а в последние десятилетия принято считать, что олигархов в России нет и быть не должно. Да, бизнесмены сидят в органах законодательной власти — но принципиально важные вопросы решаются не на их уровне. Можно не сомневаться, что Михаил Сутягинский заседал бы в Заксобрании, если бы это сулило конкретный профит, — но он ограничился несколькими месяцами в далеком 2007-м.
На ближайшую перспективу понятно, что бизнес Сутягинских будет развиваться. В Омске должно появиться производство фенолов, какие-то предприятия наверняка будут открываться в других городах. Повышение нормы прибыли маловероятно, но оно и не требуется: главное — масштабы.
С политическим влиянием все куда менее однозначно. Возможности конвертирования бизнес-успехов в политический вес, и без того скудные, в нынешних сложных условиях будут разве что сокращаться. Какие-то кулуарные договоренности будут возникать, но о чем пойдет речь, что предложат Сутягинскому-среднему, чего он сможет добиться и от чего не сможет отказаться при всем желании — этого мы не узнаем до последнего момента.
Группа Сутягинских — лишь первый герой нашего спецпроекта «Владельцы Омской области». Далее Город55 расскажет об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.