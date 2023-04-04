Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах

Юный Михаил Сутягинский в 1979 году переехал в Омск из Целиноградской области Казахстана и поступил в институт инженеров транспорта. Там он, конечно, оказался активистом, проявив себя и в комсомоле, и в стройотряде «Айвенго». После окончания вуза Сутягинский начал работать на «Омскнефтеоргсинтезе». Там возглавил комитет комсомола, а при нем в 1989 году создал молодежный центр. Это было время перехода плановой советской экономики на коммерческие рельсы, открывшее потрясающие перспективы для людей сообразительных и амбициозных. Неудивительно, что центр Сутягинского занялся не только самодеятельностью, но и торговлей.