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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Палитра или мяч. Чем занимаются омские дети помимо школы

2 апреля 2023, 09:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские школьники чаще всего занимаются ИЗО и спортом

Рейтинг популярности сфер дополнительного образования.

Омские статистики выяснили, какие программы дополнительного образования чаще всего выбирали школьники в 2022 году. В целом по региону подобные услуги оказывают 922 организации.

Самое популярное направление — социально-гуманитарное. Такими программами заинтересовались почти 129 тысяч детей. Художественные навыки освоили 91 тысяча человек. На третьем месте — спорт. В секциях занимались свыше 78 тысяч юных омичей.

Примечательно, что музыку, театр, танцы, изобразительное искусство или декоративно-прикладное творчество чаще выбирают ученики начальных классов. Также в 2022 году у школьников вырос интерес к электронике, робототехнике, информационным технологиям и естественнонаучным дисциплинам.

Численность педагогов на конец прошлого года составляла 8,8 тысяч человек, большинство — женщины. Более 77% учителей имели высшее образование. Напомним, ранее мы неоднократно рассказывали о кадровом дефиците в сфере образования.

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#Дети#Школа#Образование#Дополнительное образование#Общество#Статистика#Омскстат#Новости#Омская область#Омск
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