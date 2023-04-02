Палитра или мяч. Чем занимаются омские дети помимо школы

Примечательно, что музыку, театр, танцы, изобразительное искусство или декоративно-прикладное творчество чаще выбирают ученики начальных классов. Также в 2022 году у школьников вырос интерес к электронике, робототехнике, информационным технологиям и естественнонаучным дисциплинам.