Палитра или мяч. Чем занимаются омские дети помимо школы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Омские статистики выяснили, какие программы дополнительного образования чаще всего выбирали школьники в 2022 году. В целом по региону подобные услуги оказывают 922 организации.
Самое популярное направление — социально-гуманитарное. Такими программами заинтересовались почти 129 тысяч детей. Художественные навыки освоили 91 тысяча человек. На третьем месте — спорт. В секциях занимались свыше 78 тысяч юных омичей.
Примечательно, что музыку, театр, танцы, изобразительное искусство или декоративно-прикладное творчество чаще выбирают ученики начальных классов. Также в 2022 году у школьников вырос интерес к электронике, робототехнике, информационным технологиям и естественнонаучным дисциплинам.
Численность педагогов на конец прошлого года составляла 8,8 тысяч человек, большинство — женщины. Более 77% учителей имели высшее образование. Напомним, ранее мы неоднократно рассказывали о кадровом дефиците в сфере образования.