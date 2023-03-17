Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В школах Омска не хватает нескольких сотен педагогов. Об этом свидетельствуют данные департамента образования администрации города. Основная проблема — низкий уровень зарплат. Из-за этого в школы не идут работать молодые специалисты. Корреспондент Города55 узнал у самих учителей, как обстоят дела с кадрами в образовательных учреждениях.
Омичка Евгения Абзамилова в прошлом году окончила исторический факультет Омского государственного университета и решила пойти работать учителем в школу.
«Ставка учителя — 18 часов в неделю. За нее платят 9 тысяч рублей в месяц, без учета доплаты молодого специалиста и прочих надбавок. Поэтому учителям приходится брать полторы, две, две с половиной ставки. Многие так работают для того, чтобы заработать 25—30 тысяч рублей, — рассказывает Евгения. — И тут момент — чем больше ты берешь часов, тем меньше у тебя остается времени качественно к ним готовиться. Это все вызывает раздражение. Особенно когда ты молодой специалист и нет наработок, а хочется классно и качественно проводить уроки».
При этом учителю необходимо заполнять немалое количество документов, что также отнимает время. В итоге падает уровень подготовки учеников.
«Я посмотрела на более старших учителей, которые работают по 15—20 лет в школе, и заметила тенденцию. Либо мы работаем на то, чтобы больше зарабатывать, ведем по 10—12 уроков в день, либо работаем на качество. Во втором случае это в основном педагоги на пенсии или те, кто идет работать в школу, имея другой доход. Для них это отведение души, могут себе позволить взять ставку в 18 часов. И здесь я нахожусь перед выбором — качественно преподавать, но мне не на что будет жить, или я беру дополнительные часы, не высыпаюсь».
Спустя три месяца Евгения Абзамилова ушла из школы, теперь занимается репетиторством. Школа требует физических, эмоциональных и временных затрат, но при этом от нее нет материальной отдачи, резюмирует Евгения.
В Омском городском совете 9 марта обсуждали нехватку кадров в школах. Докладчиком от мэрии выступил директор департамента образования Ильдар Бикмаев, недавно назначенный на эту должность.
В администрации подсчитали, что при норме работы по 18 часов за одну ставку по факту учителя работают в среднем на 2.01 ставки. Из 151 школы 117 работают в две смены. Причины недостатка педагогов всем знакомы: загруженность учителей документооборотом, низкая заработная плата при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя.
Для исправления ситуации департамент образования принял следующие меры:
Со студентам и выпускниками педагогических учебных заведений действительно работают еще во время их обучения. Омичка Виктория Кузнецова в этом году получит диплом ОмГПУ, после третьего курса проходила практику в одной из школ.
«Нам, студентам, работать в школе предлагают с третьего курса, директора и завучи обращаются на кафедру. Нагрузку можно взять любую, даже саму минимальную. Если ты студент и работаешь в школе, то зарплаты невысокие, кое-как на минималку набирается. А вот по окончании университета работать выгодно, особенно первые три года. Существуют меры поддержки молодых специалистов — в первый год добавляют 20% к зарплате, второй год 40% и третий год 60%, если ты в этой же школе работаешь», — поделилась студентка.
Чтобы привлечь выпускников педагогических вузов на работу в школу в Омской области с марта 2023 года увеличили оклад молодым специалистам: надбавка выросла с 60 до 100%.
«Речь о педагогах, которые работают в наших государственных и муниципальных школах, детских садах и учреждениях допобразования. Это одна из мер социальной поддержки, которую мы приняли в рамках мероприятий Года педагога и наставника, объявленного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — написал губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале.
Но опять же, чтобы зарабатывать достойно, одной ставки будет мало, считает выпускница ОмГПУ Виктория Кузнецова, и идти работать по специальности не спешит.
«В школу идти не хочу, и мои одногруппники тоже не хотят. Уровень требований к учителю и уровень зарплаты не соответствуют друг другу. За те деньги, что в школе можно получить, я не хочу тратить свои нервы и время. Есть масса других профессий, где я смогу получать те же самые деньги, при этом мне придется меньше выкладываться эмоционально», — уверена Виктория.
По данным департамента образования от 15 марта, в Омске не хватает 787 педагогов. Больше всего недостает учителей начальных классов — 101 открытая вакансия. Далее идут учителя английского языка (80 вакансий), учителя русского языка и литературы (68 вакансий), учителя математики (60 вакансий), учителя физики (24 вакансии). Нехватка педагогов по остальным предметам ощущается не так остро.
В сложившейся ситуации дефицит кадров в школьном образовании только усилится, если ничего не менять. Молодые специалисты в школы идут неохотно, а старшее поколение учителей рано или поздно уйдет на пенсию. В итоге система образования рискует остаться попросту без педагогов.