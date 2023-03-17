Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах

В администрации подсчитали, что при норме работы по 18 часов за одну ставку по факту учителя работают в среднем на 2.01 ставки. Из 151 школы 117 работают в две смены. Причины недостатка педагогов всем знакомы: загруженность учителей документооборотом, низкая заработная плата при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя.