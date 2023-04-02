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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

О противостояниях, первых жалобах к Хоценко и отставках. Новости воскресного Омска

2 апреля 2023, 14:18
Фото: 1MI
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События, которые нельзя пропустить.

«Северный обход» Омска

Омские активисты создали петицию против строительства трассы «Северный обход». По крайней мере, в том виде, в котором проект презентуют сейчас. Общественники опасаются за колоссальный вред экологии региона. Они подробно описывают негативные последствия и предлагают альтернативу. Мы рассказываем об этом в материале ниже:

Омичи выступили против строительства «Северного обхода»
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Омичи отреагировали на нового губернатора

Первые рабочие дни на новом посту и уже обращения. Новый врио главы Омской области Виталий Хоценко стал адресатом жалоб и приглашений от жителей региона. Омичи зовут губернатора посмотреть на обстановку в районах. Мы собрали их просьбы:

«Мы ждем вас». Как омичи отреагировали на назначение Виталия Хоценко
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Отставка главы Кормиловского района

Почти четыре года на посту главы Кормиловского района проработал Владимир Сыркин. И вот ушел по собственному желанию. Об этом объявил в соцсетях, сопроводив текст традиционными благодарностями и парой любопытных фраз. Читайте далее:

Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку
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#Петиция#Жалобы#Отставка#Общество#Политика#Новости#Итоги дня#Омская область#Омск#Кормиловский район#Виталий Хоценко
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