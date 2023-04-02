О противостояниях, первых жалобах к Хоценко и отставках. Новости воскресного Омска

Омские активисты создали петицию против строительства трассы «Северный обход». По крайней мере, в том виде, в котором проект презентуют сейчас. Общественники опасаются за колоссальный вред экологии региона. Они подробно описывают негативные последствия и предлагают альтернативу. Мы рассказываем об этом в материале ниже: