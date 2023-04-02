О противостояниях, первых жалобах к Хоценко и отставках. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Омские активисты создали петицию против строительства трассы «Северный обход». По крайней мере, в том виде, в котором проект презентуют сейчас. Общественники опасаются за колоссальный вред экологии региона. Они подробно описывают негативные последствия и предлагают альтернативу. Мы рассказываем об этом в материале ниже:
Первые рабочие дни на новом посту и уже обращения. Новый врио главы Омской области Виталий Хоценко стал адресатом жалоб и приглашений от жителей региона. Омичи зовут губернатора посмотреть на обстановку в районах. Мы собрали их просьбы:
Почти четыре года на посту главы Кормиловского района проработал Владимир Сыркин. И вот ушел по собственному желанию. Об этом объявил в соцсетях, сопроводив текст традиционными благодарностями и парой любопытных фраз. Читайте далее: