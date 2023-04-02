Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Глава Кормиловского района Владимир Сыркин 31 марта объявил о своей отставке в соцсетях. Совет района 24 марта удовлетворил заявление о сложении полномочий. «Это мое личное решение. Оно выверено во всех смыслах», — подчеркнул Сыркин.
Экс-глава поблагодарил коллег и сельчан за поддержку, работу. Заявил, что он трудился честно и законно. «Слухи, а порой и фальшивые новости, преследуют любого руководителя. Так устроен мир, и с этим ничего не сделаешь», — написал Владимир Сыркин.
Отметим, бывший глава Кормиловского района родился в Одесском районе. Всю жизнь проработал в регионе. В июне 2019 года был назначен исполняющим обязанности руководителя района. От приставки ИО избавился в августе того же года.
Местные жители на новость об отставке Сыркина отреагировали по-разному. В комментариях некоторые выразили сожаление, другие напротив — были рады изменениям.
О преемнике Владимира Сыркина пока не сообщается.