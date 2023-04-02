Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку

Экс-глава поблагодарил коллег и сельчан за поддержку, работу. Заявил, что он трудился честно и законно. «Слухи, а порой и фальшивые новости, преследуют любого руководителя. Так устроен мир, и с этим ничего не сделаешь», — написал Владимир Сыркин.