«Мы ждем вас». Как омичи отреагировали на назначение Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
1 апреля областное правительство в официальной группе опубликовало пост о том, что новый глава региона провел первое совещание. Мы об этом рассказывали:
Омичи на правительственную публикацию отреагировали бурно. В комментариях пригласили Виталия Хоценко в районы, посмотреть обстановку. Нашлось место жалобам. Мы собрали первые обращения жителей региона к врио губернатора:
Напомним, ранее мы рассказывали о петиции, которую омичи создали против проекта строительства «Северного обхода».