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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

«Мы ждем вас». Как омичи отреагировали на назначение Виталия Хоценко

2 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пригласили Виталия Хоценко в районы для оценки ситуации

Массовые «приветы» омичи оставили в первые дни работы врио губернатора.

1 апреля областное правительство в официальной группе опубликовало пост о том, что новый глава региона провел первое совещание. Мы об этом рассказывали:

По субботам будем работать. Хоценко дал первые поручения членам омского правительства
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Омичи на правительственную публикацию отреагировали бурно. В комментариях пригласили Виталия Хоценко в районы, посмотреть обстановку. Нашлось место жалобам. Мы собрали первые обращения жителей региона к врио губернатора:

  • Исилькуль. Жители зовут «прокатиться» по улице Первомайская, недалеко от местной школы. А также приглашают оценить глубину луж на площади перед памятником Ленину.
  • «Мы ждем вас в Большеречье», — гласит один из комментариев.
  • Село Хохлово Саргатского района. Здесь тоже речь о дорогах. «Невозможно добираться до деревень к родителям и родственникам. А представьте, что там каждый день возит скорая помощь больных людей. Как беременных женщин возить?», — цитируем местную жительницу. Она просит обратить внимание на деревни и села, которые не прилегают к федеральным трассам.
  • Коротко и ясно: «Приезжайте в Тару».
  • Любинский район. Жители радостно приветствуют нового губернатора и просят посетить их муниципальное образование.
  • Горьковский район. Комментаторы советуют посмотреть состояние местных деревень и дорог.
  • Калачинский район. Омичи радушно приглашают, тонко намекая на сельские проблемы.
  • Поселок Пролетарский Москаленского района. Крик души. Сразу четыре одинаковых и пестрых комментария. Автор повествует об отсутствии питьевой воды на улицах Немецкая, Контороская и Стахановская. «Подвоз питьевой воды был 21 марта. Сегодня 2 апреля. У нас маленькие дети! Что делать?», — сокрушается сельчанин. Он также пояснил, что местная администрация не решает проблему.

Напомним, ранее мы рассказывали о петиции, которую омичи создали против проекта строительства «Северного обхода».

Омичи выступили против строительства «Северного обхода»
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#Омичи#Жалобы#Соцсети#Общество#Новости#Омская область#Омск#Исилькуль#Большеречье#Саргатский район#Тара#Любинский район#Горьковский район#Калачинский район#Москаленский район#Виталий Хоценко
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