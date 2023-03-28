«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Большереченском зоопарке вчера, 27 марта, медведица Соня вышла из спячки.
«Друзья, наш бурый скакун пробудился. Наша девочка Софья выспалась за все предыдущие года. Даже на еду не посмотрела: скачет по вольеру, аки мустанг», — сообщили сотрудники зоопарка и поделились видео с проснувшейся медведицей.
В комментариях под постом в паблике Большереченского зоопарка пользователи социальной сети рассказали подробности жизни бурой медведицы.
«Соня красотка и молодец! И Соне уже 6 лет! Соню в Большереченский зоопарк привезли маленьким медвежонком в апреле 2017 года из дикой природы Большеуковского района Омской области, тоже осталась без мамы — медведицы», — рассказала Татьяна Дулындина.
В дикой природе жить Соня уже никогда не сможет — у нее нет необходимых навыков, которым медведи учатся у матери. Например, медведица долгое время вообще не умела впадать в спячку, потому что не знала, зачем и как это делать. До этого года две зимы подряд Соня ежедневно просыпалась, ела и снова ложилась спать до следующего утра.
В конце февраля, за день до наступления календарной весны, в Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш. Гималайский медведь вышел из спячки первым в этом году.