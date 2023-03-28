«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки

В дикой природе жить Соня уже никогда не сможет — у нее нет необходимых навыков, которым медведи учатся у матери. Например, медведица долгое время вообще не умела впадать в спячку, потому что не знала, зачем и как это делать. До этого года две зимы подряд Соня ежедневно просыпалась, ела и снова ложилась спать до следующего утра.