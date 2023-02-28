Весна пришла в Омскую область. В Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш

Его осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи, зиму мишка перенес хорошо. Первое время он будет есть овощи, легкие каши и молочку, пока не взбодрится после сна и не пройдет адаптационный период. Из берлоги он тоже еще не спешит показываться, но скоро его смогут увидеть и посетители зоопарка.