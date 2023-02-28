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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Весна пришла в Омскую область. В Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш

28 февраля 2023, 09:37
Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка
медведь Малыш

В зоопарке Омской области первым вышел из спячки гималайский медведь Малыш

Малыш проснулся за день до календарной весны. Медведя осмотрели ветеринары, скоро он предстанет и перед посетителями Большереченского зоопарка.

Пресс-служба государственного Большереченского зоопарка сообщила, что из спячки вышел первый медведь. Гималайский Малыш проснулся первым и в прошлом году.

Его осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи, зиму мишка перенес хорошо. Первое время он будет есть овощи, легкие каши и молочку, пока не взбодрится после сна и не пройдет адаптационный период. Из берлоги он тоже еще не спешит показываться, но скоро его смогут увидеть и посетители зоопарка.

медведь Малышмедведь Малыш
медведь Малышмедведь Малыш
медведь Малыш
Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка
#Дарья Зыкова#Весна#Спячка#Медведи#Большереченский зоопарк#Зоопарк#Ветеринар#Общество#Новости#Омская область#Большеречье
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