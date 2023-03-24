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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Омске асфальтобетонный завод запустили на две недели раньше срока

24 марта 2023, 09:22
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Совсем скоро в распоряжении омских дорожников появится горячий асфальт.

Сергей Шелест у себя в телеграм-канале сообщил, что сегодня запустили муниципальный асфальтобетонный завод.

«Мы сделали это на две недели раньше, чем в прошлом году. Управление дорожного хозяйства и благоустройства своими силами заблаговременно выполнило регламентные работы и необходимый ремонт асфальтосмесительных установок и другого оборудования. В полном объеме к проверке качества асфальта готова специализированная лаборатория предприятия, которая имеет все требуемые лицензии», — сообщил мэр Омска.

Теперь дорожники смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на дорогах, используя горячий асфальт. Заявки на дорожные участки уже сегодня начнут обеспечивать асфальтобетоном. Ночью займутся ремонтом на Ленинградском мосту в сторону Левобережья — будет организовано реверсивное движение. А с субботы на воскресенье отремонтируют обратное направление.

В этом году на заводе планируют установить новую емкость для хранения битума на 2 тыс. тонн. Сейчас на предприятии емкость поменьше — на 350 тонн. Из-за чего битум приходится закупать чаще, притом, в «самый сезон», когда цены на пике. Установка новой емкости позволит закупаться реже и заблаговременно.

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#Дарья Зыкова#Строительство#Бетон#Завод#Новый завод#Асфальт#УДХБ#Общество#Дороги#Город#Новости#Омск#Сергей шелест
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