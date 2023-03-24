В Омске асфальтобетонный завод запустили на две недели раньше срока

В этом году на заводе планируют установить новую емкость для хранения битума на 2 тыс. тонн. Сейчас на предприятии емкость поменьше — на 350 тонн. Из-за чего битум приходится закупать чаще, притом, в «самый сезон», когда цены на пике. Установка новой емкости позволит закупаться реже и заблаговременно.