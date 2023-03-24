В Омске асфальтобетонный завод запустили на две недели раньше срока

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Сергей Шелест у себя в телеграм-канале сообщил, что сегодня запустили муниципальный асфальтобетонный завод.
«Мы сделали это на две недели раньше, чем в прошлом году. Управление дорожного хозяйства и благоустройства своими силами заблаговременно выполнило регламентные работы и необходимый ремонт асфальтосмесительных установок и другого оборудования. В полном объеме к проверке качества асфальта готова специализированная лаборатория предприятия, которая имеет все требуемые лицензии», — сообщил мэр Омска.
Теперь дорожники смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на дорогах, используя горячий асфальт. Заявки на дорожные участки уже сегодня начнут обеспечивать асфальтобетоном. Ночью займутся ремонтом на Ленинградском мосту в сторону Левобережья — будет организовано реверсивное движение. А с субботы на воскресенье отремонтируют обратное направление.
В этом году на заводе планируют установить новую емкость для хранения битума на 2 тыс. тонн. Сейчас на предприятии емкость поменьше — на 350 тонн. Из-за чего битум приходится закупать чаще, притом, в «самый сезон», когда цены на пике. Установка новой емкости позволит закупаться реже и заблаговременно.