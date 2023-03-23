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В Омске за 60 миллионов продают два земельных участка возле парка им. 30 лет ВЛКСМ

23 марта 2023, 08:54
Фото: Город55
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Участки общей площадью более 8500 квадратных метров принадлежат омской компании «Водный мир».

На одном из сайтов недвижимости появилось объявление о продаже двух земельных участков общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. За участки просят 60 миллионов рублей. Находятся они на улице Богдана Хмельницкого, по близости с парком им. 30 лет ВЛКСМ и спорткомплексом «Юность».

Земельные участки площадью 1200 и 7368 квадратных метров продаются только вместе. В объявлении говорится, что землю можно использовать для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Однако на онлайн-сервисе для поиска информации о недвижимости указано, что на участке с кадастровым номером 55:36:120 304:1037 также разрешается разместить «иные объекты общественно-делового значения, обеспечивающие жизнь граждан».

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты

Выставленные на продажу участки принадлежат ООО «Водный мир», ее учредитель — Владислав Завалеев. Последний, кстати, является сыном экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева. По данным открытых источников, прибыль «Водного мира», основным видом деятельности которого значится «деятельность зрелищно-развлекательная прочая», в 2021 году составила 713 тысяч рублей.

Сейчас на одном из участков расположены два здания — одноэтажное административное здание с шинным центром внутри и одноэтажный хозяйственный корпус.

Напомним, что в октябре прошлого года возле парка имени 30 лет ВЛКСМ открыли торговый центр «Парк». Строительством ТЦ, расположенным рядом с «зеленой зоной», занималась компания «Кедр».

#Юлия Истомина#Продажа#Продажа участка#Земельный участок#Парк#Объявление#Город#Новости#Омск
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