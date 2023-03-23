В Омске за 60 миллионов продают два земельных участка возле парка им. 30 лет ВЛКСМ

Земельные участки площадью 1200 и 7368 квадратных метров продаются только вместе. В объявлении говорится, что землю можно использовать для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Однако на онлайн-сервисе для поиска информации о недвижимости указано, что на участке с кадастровым номером 55:36:120 304:1037 также разрешается разместить «иные объекты общественно-делового значения, обеспечивающие жизнь граждан».