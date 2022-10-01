Свершилось! В Омске открылся скандальный торговый центр у парка 30-летия ВЛКСМ

Posted 1 октября 2022, 11:32
Published 1 октября 2022, 11:32
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
У парка 30-летия ВЛКСМ, на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого, открылся торговый центр «Парк». Открытие состоялось в субботу, 1 октября.
Внутри торгового центра открылись всего несколько магазинов, в том числе магазин Dosmarco, DNS, Coffee Anytime, «Экспресс Суши», «Фармакопейка». Вывески этих магазинов появились на фасаде торгового центра.
Город55 опросил местных жителей, чтобы узнать их отношение к новому торговому центру. Ответы оказались весьма неоднозначными: некоторые категорически отказались ходить в новый торговый центр, некоторые оказались против ТЦ, но посещать его все же планируют. Нашлись и те, кто поддержал строительство торгового центра вблизи парка.
Здание торгового центра ввели в эксплуатацию еще летом 2021 года, а открытие торгового центра планировалось сначала в ноябре 2021, а потом в феврале 2022 года. Однако это произошло только сейчас — якобы потому, что арендаторы не успели закончить ремонт.
Торговый центр расположен рядом с «зеленой зоной» — парком имени 30-летия ВЛКСМ. Его строительством занималась компания «Кедр», которую связывают с депутатом омского Заксобрания Дмитрием Павловым. Внешний облик ТЦ во время строительства изменился по сравнению с эскизным проектом, изначально рассмотренным на заседании Градостроительного совета. При этом проект с изменениями, вопреки закону, не направляли в департамент архитектуры. Новый проект одобрили уже в конце строительства ТЦ. Полную историю строительства торгового центра можно узнать в материале ниже.