Свершилось! В Омске открылся скандальный торговый центр у парка 30-летия ВЛКСМ

Торговый центр расположен рядом с «зеленой зоной» — парком имени 30-летия ВЛКСМ. Его строительством занималась компания «Кедр», которую связывают с депутатом омского Заксобрания Дмитрием Павловым. Внешний облик ТЦ во время строительства изменился по сравнению с эскизным проектом, изначально рассмотренным на заседании Градостроительного совета. При этом проект с изменениями, вопреки закону, не направляли в департамент архитектуры. Новый проект одобрили уже в конце строительства ТЦ. Полную историю строительства торгового центра можно узнать в материале ниже.