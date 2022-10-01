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Posted 1 октября 2022, 11:32

Published 1 октября 2022, 11:32

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Свершилось! В Омске открылся скандальный торговый центр у парка 30-летия ВЛКСМ

1 октября 2022, 11:32

В Омске открылся новый ТЦ у парка 30-летия ВЛКСМ

Торговый центр ввели в эксплуатацию год назад, но открыть его удалось только сейчас.

У парка 30-летия ВЛКСМ, на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого, открылся торговый центр «Парк». Открытие состоялось в субботу, 1 октября.

Внутри торгового центра открылись всего несколько магазинов, в том числе магазин Dosmarco, DNS, Coffee Anytime, «Экспресс Суши», «Фармакопейка». Вывески этих магазинов появились на фасаде торгового центра.

Город55 опросил местных жителей, чтобы узнать их отношение к новому торговому центру. Ответы оказались весьма неоднозначными: некоторые категорически отказались ходить в новый торговый центр, некоторые оказались против ТЦ, но посещать его все же планируют. Нашлись и те, кто поддержал строительство торгового центра вблизи парка.

Здание торгового центра ввели в эксплуатацию еще летом 2021 года, а открытие торгового центра планировалось сначала в ноябре 2021, а потом в феврале 2022 года. Однако это произошло только сейчас — якобы потому, что арендаторы не успели закончить ремонт.

Торговый центр расположен рядом с «зеленой зоной» — парком имени 30-летия ВЛКСМ. Его строительством занималась компания «Кедр», которую связывают с депутатом омского Заксобрания Дмитрием Павловым. Внешний облик ТЦ во время строительства изменился по сравнению с эскизным проектом, изначально рассмотренным на заседании Градостроительного совета. При этом проект с изменениями, вопреки закону, не направляли в департамент архитектуры. Новый проект одобрили уже в конце строительства ТЦ. Полную историю строительства торгового центра можно узнать в материале ниже.

#Ольга Акамова#Город#Видео#Омск#Парк#Торговый центр#Новости#Тц
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