Аренду земли под строящимся в главном омском парке ТЦ неожиданно продлили

Шесть лет назад омичи узнали, что в парке 30-летия ВЛКСМ «вырастет» торговый центр. Многие горожане были против строительства. Договор аренды участка должен был закончиться в сентябре, и многие надеялись, что ТЦ на нем построить не успеют. Однако сейчас выяснилось, что у застройщика впереди есть еще три года.

Парковая земля находится в собственности города. Большую ее часть арендует МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ». Еще шесть частей парковой земли владелец — департамент имущественных отношений администрации Омска — сдает в аренду физическим и юридическим лицам. Как сообщает сайт NGS55, им отказали в предоставлении информации об арендаторах и собственниках земельных участков на территории парка, сославшись на «конфиденциальность информации». Даже прислали официальный отказ за подписью заместителя директора депимущества Натальи Салаховой. Однако удалось узнать, что на данный момент территория парка разделена на 26 участков, 21 из которых находится в муниципальной или государственной собственности. Остальные — в частной. Так, один оформлен на АО «Омскэлектро», еще двумя владеет ООО «Водный мир». На двух земельных участках сейчас ведутся работы. Арендатор этих земель — компания «Кедр», аффилированная с депутатом Заксобрания Омской области Дмитрием Павловым. «Кедр» уже построил теннисные корты с административно-хозяйственным блоком. Их ввода в эксплуатацию на данный момент компания добивается через суд. Ранее, напомним, судились с чиновниками за право строить торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром, кафе и подземной автостоянкой на участке в 21 008 квадратных метров. Депимущества так и не смог отозвать у «Кедра» разрешение на строительство, как не смог и вернуть участку земли рекреационный статус. Он был утрачен при мэре Викторе Шрейдере. Некоторые омичи не смирились со стройкой ТЦ в зеленой зоне. Тем более что здание, которое возводится, отличается от того, которое было согласовано в проекте застройки. Город55 уже рассказывал о том, что Госстройнадзор вынес «Кедру» и подрядчику предупреждение, обязал устранить нарушения. Однако даже после всех этих процессов депимущества неожиданно продлил договор аренды земельного участка с «Кедром» на три года. Как оказалось, всему виной коронавирус. «Договор аренды продлен сроком на три года согласно Федеральному закону от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций“. После вступления в силу этих изменений ООО „Кедр“ одним из первых обратилось за продлением договора аренды», — сообщили Городу55 в департаменте имущественных отношений администрации Омска. Получается, омская мэрия юридически не при чем. Торговый центр — часть анонсированного в 2014 году проекта «Кедра» на полтора миллиарда рублей. Вместе с ТЦ компания планировала построить детский игровой центр с аквапарком и подземной автостоянкой. Городская администрация в течение всех шести лет пыталась не допустить реализации этого проекта. Однако, кажется, даже эпидемиологическая обстановка помогает строительству. Как сообщает NGS55, кассация обязала депимущества заключить с «Кедром» новый договор аренды. На данный момент стороны в суде согласовывают условия нового договора.