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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Рабочий умер во время ремонта троллейбусной сети в Омске

19 марта 2023, 10:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Расследованием происшествия занимается трудовая инспекция.

Стало известно о несчастном случае в поселке Солнечный. Информацию опубликовали в группе «Инцидент Омск». Автор поста говорит о смерти рабочего во время ремонта троллейбусной сети 8 марта.

«Разрушился изолятор, контактная сеть сместилась и работника ударило проводом, он упал с автовышки. Мужчина погиб, получив перелом основания черепа», — сказано в публикации. К тексту приложено видео. На нем есть момент смерти мужчины. Мы не размещаем запись из этических соображений.

Город55 обратился за комментарием в Следственный комитет. Нам пообещали прояснить ситуацию в понедельник, 20 марта. Информацию подтвердили в Государственной инспекции труда. Туда поступило извещение о смертельном несчастном случае в МП «Электрический транспорт».

«Обстоятельства несчастного случая уточняются. По результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования», — комментируют инспекторы.

#Смерть#Следственный комитет#Общество#Происшествия#Город#Ремонт#Соцсети#Новости#Омск
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