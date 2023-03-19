Рабочий умер во время ремонта троллейбусной сети в Омске

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Стало известно о несчастном случае в поселке Солнечный. Информацию опубликовали в группе «Инцидент Омск». Автор поста говорит о смерти рабочего во время ремонта троллейбусной сети 8 марта.
«Разрушился изолятор, контактная сеть сместилась и работника ударило проводом, он упал с автовышки. Мужчина погиб, получив перелом основания черепа», — сказано в публикации. К тексту приложено видео. На нем есть момент смерти мужчины. Мы не размещаем запись из этических соображений.
Город55 обратился за комментарием в Следственный комитет. Нам пообещали прояснить ситуацию в понедельник, 20 марта. Информацию подтвердили в Государственной инспекции труда. Туда поступило извещение о смертельном несчастном случае в МП «Электрический транспорт».
«Обстоятельства несчастного случая уточняются. По результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования», — комментируют инспекторы.