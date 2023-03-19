Рабочий умер во время ремонта троллейбусной сети в Омске

«Разрушился изолятор, контактная сеть сместилась и работника ударило проводом, он упал с автовышки. Мужчина погиб, получив перелом основания черепа», — сказано в публикации. К тексту приложено видео. На нем есть момент смерти мужчины. Мы не размещаем запись из этических соображений.