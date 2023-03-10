Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале

В феврале преобладал неустойчивый характер погоды. Ветер то и дело менял направление, в среднем был 0-4 м/с, с порывами до 10-14 м/с. В большинстве дней месяца наблюдались инверсии от земли до 1045 метров, интенсивностью от 0 до 15°С, что способствовало образованию тумана, дымки и скоплению смога.