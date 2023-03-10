Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в учреждении подвели итоги февраля по загрязнению атмосферного воздуха.
В феврале преобладал неустойчивый характер погоды. Ветер то и дело менял направление, в среднем был 0-4 м/с, с порывами до 10-14 м/с. В большинстве дней месяца наблюдались инверсии от земли до 1045 метров, интенсивностью от 0 до 15°С, что способствовало образованию тумана, дымки и скоплению смога.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей. Режим «черного неба» объявляли ночью и утром со 2 по 8 февраля и с 11 по 17 февраля включительно. 16 раз отправлялись предупреждения о первом режиме работы на 81 предприятие.
Превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ фиксировались в 6 пробах: оксид углерода — 1 случай из 902 проб; диоксид азота — 1 случай из 903 проб; сероводород — 4 случая из 887 проб. В целом по городу наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха зарегистрировано не было.
Напомним, сегодня надзорные правоохранительные органы объявили о выявленных нарушениях в сфере охраны природы. «Провалил» проверку ООО «Омский завод технического углерода».