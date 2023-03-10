Этилбензол и метан. Омский завод технического углерода превысил «лимит» несколько раз

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что сотрудники Омской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами из сибирского Росприроднадзора проверили, как соблюдается законодательство в ООО «Омский завод технического углерода». Проверка выявила серьезные нарушения:
В контрольной точке санитарно-защитной зоны завода зафиксировано превышение в 1,82 раза концентрации этилбензола, а также от стационарного источника завода в 1,03 раза допущено превышение выброса метана. Прокуратура внесла руководителю ООО «Омский завод технического углерода» представление.
Сейчас завод разработал план мероприятий по устранению нарушений, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуратуры директор производственной площадки привлечен к административной ответственности.
Городу55 уточнили в областной прокуратуре, что сибирский Росприроднадзор назначил 2 штрафа: 20 тыс. рублей по ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий» и 10 тыс. рублей по ч. 3 ст. 8.21КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства»
Проверка проводилась ведомствами с 24 января по 22 февраля. В это время в Омске раз за разом продлевали режим неблагоприятных метеорологических условий, начиная со 2 февраля, вплоть до 18 февраля. Роспотребнадзор фиксировал выбросы, омичи жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Были и превышения оксида углерода, и диоксида азота, и сероводорода.