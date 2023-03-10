Этилбензол и метан. Омский завод технического углерода превысил «лимит» несколько раз

Проверка проводилась ведомствами с 24 января по 22 февраля. В это время в Омске раз за разом продлевали режим неблагоприятных метеорологических условий, начиная со 2 февраля, вплоть до 18 февраля. Роспотребнадзор фиксировал выбросы, омичи жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Были и превышения оксида углерода, и диоксида азота, и сероводорода.