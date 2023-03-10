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Этилбензол и метан. Омский завод технического углерода превысил «лимит» несколько раз

10 марта 2023, 07:29
Фото: Город55
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Руководство омского завода техуглерода привлекли к ответственности за выбросы

Природоохранная прокуратура выявила на заводе нарушения. Проверка проводилась в феврале, когда в Омске объявляли режим НМУ почти беспрерывно.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что сотрудники Омской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами из сибирского Росприроднадзора проверили, как соблюдается законодательство в ООО «Омский завод технического углерода». Проверка выявила серьезные нарушения:

  • На предприятии не было проектной документации на газоочистные установки, что не позволяло оценить их эффективность;
  • Вскрылись случаи несоответствия уровня контроля с уровнем опасности предприятия;
  • План мероприятий по снижению выбросов не соответствовал установленной форме — не прописывались объемы снижения выбросов диоксида азота и диоксида серы;
  • Во время проверки зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации нескольких веществ.

В контрольной точке санитарно-защитной зоны завода зафиксировано превышение в 1,82 раза концентрации этилбензола, а также от стационарного источника завода в 1,03 раза допущено превышение выброса метана. Прокуратура внесла руководителю ООО «Омский завод технического углерода» представление.

Сейчас завод разработал план мероприятий по устранению нарушений, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуратуры директор производственной площадки привлечен к административной ответственности.

Городу55 уточнили в областной прокуратуре, что сибирский Росприроднадзор назначил 2 штрафа: 20 тыс. рублей по ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий» и 10 тыс. рублей по ч. 3 ст. 8.21КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства»

Проверка проводилась ведомствами с 24 января по 22 февраля. В это время в Омске раз за разом продлевали режим неблагоприятных метеорологических условий, начиная со 2 февраля, вплоть до 18 февраля. Роспотребнадзор фиксировал выбросы, омичи жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Были и превышения оксида углерода, и диоксида азота, и сероводорода.

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#Дарья Зыкова#Штрафы#Выбросы#Проверка прокуратуры#Охрана природы#Экология#Режим нму#Общество#Город#Административная ответственность#Новости#Омск
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