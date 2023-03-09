Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука

Огурцы хоть и подешевели за последние дни на 7,57%, но все равно оказались вторым самым подорожавшим за год продуктом. Первое место неожиданно занял лук. Если прошлой зимой килограмм стоил в среднем 31,52 рубля по стране, то в этом году Росстат сообщает, что средняя стоимость — 48,63 рубля. Получается, за год лук подорожал на 54,28%. Ассоциация кондитеров пожаловалась на подорожание сахара. По их данным ценник вырос на 27% и продолжает расти. Хотя Росстат сообщает, что сахар «вырос» только на 7,83%.