Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Издание «Новые Известия» проанализировало ситуацию с пропажей лука с прилавков и подорожанием огромного количества продуктов. Огурцы по стоимости стали «золотыми» не только в Омске, но и по всей стране. За год ценник вырос в полтора раза.
Огурцы хоть и подешевели за последние дни на 7,57%, но все равно оказались вторым самым подорожавшим за год продуктом. Первое место неожиданно занял лук. Если прошлой зимой килограмм стоил в среднем 31,52 рубля по стране, то в этом году Росстат сообщает, что средняя стоимость — 48,63 рубля. Получается, за год лук подорожал на 54,28%. Ассоциация кондитеров пожаловалась на подорожание сахара. По их данным ценник вырос на 27% и продолжает расти. Хотя Росстат сообщает, что сахар «вырос» только на 7,83%.
Рост цен на лук стал поводом для отдельного совещания у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в начале февраля. Выяснилось, что Россия сама себя луком полностью не обеспечивает. А партнеры из Узбекистана, Казахстана Киргизии и Таджикистана запретили экспорт лука из-за морозов. На неотапливаемых складах пропало много овощей.
Из зарубежья везли около 10% лука, но этого хватило для резких скачков цен. Раньше минсельхоз не считал необходимым усиливать импортозамещение, но из-за кризиса со складами, видимо, придется.
С огурцами ситуация сложнее. В России зимой их выращивают в теплицах, и они всегда дорожают, начиная с сентября. Но на этот раз главный скачок цен выпал на январь: некоторые оптовики разом подняли закупочную стоимость на 35%. В «Плодоовощном союзе», например, выросли текущие расходы: с декабря прошлого года проиндексировали электроэнергию на 9% (на энергоресурсы приходится 50% себестоимости огурцов). А в ассоциации «Теплицы России» сообщили, что в прошлом году были сбои графиков посева из-за замены источника семенного фонда. Компании пришлось налаживать поставки семян из Индии и Китая.
Маргарин тоже стал жертвой импорта. В «Руспродсоюзе» еще в мае 2022 года отмечали, что в мире выросли цены на логистику и пальмовое масло. Расходы на доставку умножились в 4 раза. Цены продолжают расти, а значит, производители маргарина пока не смогли договориться с поставщиками.
В производстве говядины бизнес тоже столкнулся с кризисами. В минсельхозе отметили, что производство за 8 месяцев сократилось на 3,3%. С учетом того, что расходы на содержание поголовья выросли, говядина продолжит дорожать. За год стоимость выросла на 14,7%.
За год стало дешевле всего 8 позиций из проанализированных 43. На складах осталось много картофеля, его «некуда девать»: урожай вырос на 4,3%, примерно на 18,7 млн тонн. часть остатков того урожая даже рискует пропасть.
Значительнее всего подешевела капуста. Она теперь стоит в среднем 26,1 рублей за кг, тогда как год назад стоила 63,32 рубля. Повезло не только «борщевому набору»: дешевле стали охлажденная курица и свинина на костях. Связано это с притоком инвестиций. Люди вложили средства в эти продукты, выросло поголовье, и ценник снизился, поскольку расходов по этим позициям меньше, чем при производстве той же говядины.
Средняя инфляция продовольственных товаров за год составила 8,76%. Подорожали 35 позиций из 43. Экономия на продуктах сегодня актуальна для многих семей. Исследование НАФИ показало, что 67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности. 25% людей покупают их целенаправленно из-за скидок. Брезгуют «уцененкой» только 28% опрошенных.
Среднестатистическое меню сейчас — это постный борщ или капуста тушеная с курицей. А вот говяжья отбивная с салатом из огурцов и репчатого лука — роскошь. Придется доедать картофель.