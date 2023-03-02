До конца года в Омске планируют отремонтировать проезды к школам и детским садам

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В 2023 году в Омске планируют отремонтировать 7 городских дорог рядом со школами и детскими садами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Запланирована реконструкция дороги по улице 50 лет ВЛКСМ, ведущей сразу к нескольким образовательным учреждениям — детским садам № 194, № 38, № 330, лицею № 25, средней школе № 41 и адаптивной школе-детскому саду № 76. А также на улице Петра Осминина рядом с детсадом №304.
Также собираются отремонтировать дороги по улице Будеркина до музыкально-педагогического колледжа, по улице Бородина, где расположены школа № 46 и детский сад № 216, по улице Бородина.
Планируют отремонтировать дублер улицы Волгоградской по пути к гимназии № 26 и детскому саду № 249. Уже сейчас закончен ремонт дороги по улице Шаронова и по улице Партизанской.
Дороги ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядные организации приступят к работе как только позволит погода.