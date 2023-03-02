До конца года в Омске планируют отремонтировать проезды к школам и детским садам

Запланирована реконструкция дороги по улице 50 лет ВЛКСМ, ведущей сразу к нескольким образовательным учреждениям — детским садам № 194, № 38, № 330, лицею № 25, средней школе № 41 и адаптивной школе-детскому саду № 76. А также на улице Петра Осминина рядом с детсадом №304.