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Updated Сегодня, 10:42

Региональные «пучины». Минтранс Омской области сообщил о планах по ремонту дорог

28 февраля 2023, 10:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителям Омской области пообещали устранить «пучины» на дорогах после схода снега

На сезон дорожных работ запланировали ремонт 4 значимых трасс. После схода снега приступят к работам в Таврическом, Тевризском и Нововаршавском районах.

Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что на 2023 год в Омской области запланирован ремонт 4 крупных участков трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мае собираются приступить к ремонту в Называевском районе:

«На 16-ти километровом участке (от 4 до 20 км) дороги Называевск — Исилькуль в Называевском муниципальном районе в мае месяце подрядчик приступит к устранению пучинообразования на дороге», — сообщили в пресс-службе.

Завершить ремонт планируется к сентябрю. Еще раньше, после схода снега, планируют ремонтировать 9 км дороги «Омск — Русская Поляна» в Таврическом районе. 10 км дороги «Тара — Усть-Ишим» в Тевризском районе и 10 км дороги «Таврическое — Нововаршавка» в Нововаршавском районе.

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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Дороги#Строительство дорог#Ремонт дорог#Минтранс#Новости#Омская область#Омск
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