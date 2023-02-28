Региональные «пучины». Минтранс Омской области сообщил о планах по ремонту дорог

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что на 2023 год в Омской области запланирован ремонт 4 крупных участков трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В мае собираются приступить к ремонту в Называевском районе:
«На 16-ти километровом участке (от 4 до 20 км) дороги Называевск — Исилькуль в Называевском муниципальном районе в мае месяце подрядчик приступит к устранению пучинообразования на дороге», — сообщили в пресс-службе.
Завершить ремонт планируется к сентябрю. Еще раньше, после схода снега, планируют ремонтировать 9 км дороги «Омск — Русская Поляна» в Таврическом районе. 10 км дороги «Тара — Усть-Ишим» в Тевризском районе и 10 км дороги «Таврическое — Нововаршавка» в Нововаршавском районе.