Региональные «пучины». Минтранс Омской области сообщил о планах по ремонту дорог

Завершить ремонт планируется к сентябрю. Еще раньше, после схода снега, планируют ремонтировать 9 км дороги «Омск — Русская Поляна» в Таврическом районе. 10 км дороги «Тара — Усть-Ишим» в Тевризском районе и 10 км дороги «Таврическое — Нововаршавка» в Нововаршавском районе.