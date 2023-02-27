Вылетел на пешеходов. Омской прокуратуре предстоит выяснить, кто виноват в аварии

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по факту аварии у площади Серова начата проверка. Ведомство сообщило подробности о ДТП, в котором пострадали пешеходы.



В Госавтоинспекцию сообщение об аварии поступило вчера в 20:26 часов. Сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний водитель автомобиля BMW при проезде перекрестка от ул. Серова в сторону ул. Карбышева столкнулся с встречным автомобилем Mazda Capella под управлением другого 28-летнего мужчины. От столкновения автомобиль Mazda отбросило на тротуар, автомобиль «срикошетил» — от троих пешеходов и остановился, влетев в столб.