Вылетел на пешеходов. Омской прокуратуре предстоит выяснить, кто виноват в аварии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:34
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по факту аварии у площади Серова начата проверка. Ведомство сообщило подробности о ДТП, в котором пострадали пешеходы.
В Госавтоинспекцию сообщение об аварии поступило вчера в 20:26 часов. Сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний водитель автомобиля BMW при проезде перекрестка от ул. Серова в сторону ул. Карбышева столкнулся с встречным автомобилем Mazda Capella под управлением другого 28-летнего мужчины. От столкновения автомобиль Mazda отбросило на тротуар, автомобиль «срикошетил» — от троих пешеходов и остановился, влетев в столб.
Сбитая 23-летняя девушка сейчас в больнице с тяжелыми травмами, два других пешехода отпущены из больницы после получения медицинской помощи. Одному из них 20 лет, второму — 21 год. Прокуратуре предстоит установить все причины и обстоятельства случившейся аварии.