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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:34

Вылетел на пешеходов. Омской прокуратуре предстоит выяснить, кто виноват в аварии

27 февраля 2023, 06:34
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омская прокуратура взяла на контроль ДТП на площади Серова

Вечером в Омске столкнулись BMW и Mazda. Пострадали трое пешеходов.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по факту аварии у площади Серова начата проверка. Ведомство сообщило подробности о ДТП, в котором пострадали пешеходы.

В Госавтоинспекцию сообщение об аварии поступило вчера в 20:26 часов. Сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний водитель автомобиля BMW при проезде перекрестка от ул. Серова в сторону ул. Карбышева столкнулся с встречным автомобилем Mazda Capella под управлением другого 28-летнего мужчины. От столкновения автомобиль Mazda отбросило на тротуар, автомобиль «срикошетил» — от троих пешеходов и остановился, влетев в столб.

Сбитая 23-летняя девушка сейчас в больнице с тяжелыми травмами, два других пешехода отпущены из больницы после получения медицинской помощи. Одному из них 20 лет, второму — 21 год. Прокуратуре предстоит установить все причины и обстоятельства случившейся аварии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
В Омске после ДТП автомобиль «влетел» в трех пешеходов
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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#Перекресток#Дороги#Город#Происшествия#Видео
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