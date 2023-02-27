В Омске после ДТП автомобиль «влетел» в трех пешеходов

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В Омске силовики проводят проверку из-за жесткого ДТП на проспекте Карла Маркса. В результате аварии пострадало три человека.
«Предварительно, вечером в воскресенье, 26 февраля, на Карла Маркса столкнулись два автомобиля — BMW и Mazda», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
После удара одна из машин сначала влетела в столб, а затем в трех пешеходов, которые мирно шли по тротуару.
В результате два парня и девушка получили различные травмы и были доставлены в больницу, а вот водители автомобилей не пострадали. Проводится проверка, уточнил источник.