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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Появились подробности гибели омички во время поедания блинов

27 февраля 2023, 10:37
Фото: 1MI
иллюстрация
По некоторым данным, омичка скончалась не из-за удушения.

Причиной смерти жительницы Омской области, которая скончалась в санатории «Коммунальник» во время соревнования по поеданию блинов, могла стать не асфиксия. Об этом сообщил источник Города55.

Известно, что женщина проходила лечение в санатории и имела ряд хронических заболеваний, обострение одного или нескольких из которых могло повлечь за собой смерть.

Ранее Город55 сообщал, что женщина скончалась в минувшую субботу, 25 февраля. 38-летняя женщина участвовала в конкурсе по поеданию блинов в рамках Масленицы. Очевидцы отмечают, что медиков на месте трагедии не оказалась, а скорая помощь подоспела позже, когда помочь было уже нельзя.

Произошедшее привлекло внимание прокуратуры и полиции, проводится проверка, по результатам которой станет известна точная причина смерти женщины.

Омичка умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов
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#Ольга Акамова#ЧП#Блины#Смерть#Санаторий#Город#Новости#Омская область
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