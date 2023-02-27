Появились подробности гибели омички во время поедания блинов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Причиной смерти жительницы Омской области, которая скончалась в санатории «Коммунальник» во время соревнования по поеданию блинов, могла стать не асфиксия. Об этом сообщил источник Города55.
Известно, что женщина проходила лечение в санатории и имела ряд хронических заболеваний, обострение одного или нескольких из которых могло повлечь за собой смерть.
Ранее Город55 сообщал, что женщина скончалась в минувшую субботу, 25 февраля. 38-летняя женщина участвовала в конкурсе по поеданию блинов в рамках Масленицы. Очевидцы отмечают, что медиков на месте трагедии не оказалась, а скорая помощь подоспела позже, когда помочь было уже нельзя.
Произошедшее привлекло внимание прокуратуры и полиции, проводится проверка, по результатам которой станет известна точная причина смерти женщины.