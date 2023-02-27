Появились подробности гибели омички во время поедания блинов

Ранее Город55 сообщал, что женщина скончалась в минувшую субботу, 25 февраля. 38-летняя женщина участвовала в конкурсе по поеданию блинов в рамках Масленицы. Очевидцы отмечают, что медиков на месте трагедии не оказалась, а скорая помощь подоспела позже, когда помочь было уже нельзя.