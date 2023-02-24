В Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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В Марьяновке открыли памятную доску в честь погибшего в СВО Николая Данильченко. Мемориальная доска появилась на здании средней школы № 2.
Лейтенант Николай Данильченко погиб в сентябре 2022 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Указом президента РФ 9 ноября прошлого года военнослужащему присвоили посмертно звание Героя России.
На торжественном мероприятии присутствовали школьники, педагоги, близкие Николая. Открыли памятную доску отец военнослужащего Иван Данильченко, вдова Екатерина Данильченко, Герой Советского союза Николай Кравченко и глава Марьяновского района Аркадий Ефименко.
Николай с детства мечтал стать военным. Он учился в Омском кадетском корпусе, Омском автобронетанковом инженерном институте, который окончил с отличием. После этого отправился на службу в танковый взвод в войсках Северного флота.
Отметим, что мемориальные доски в память о погибшем также установлены в Омском автобронетанковом институте и в воинской части Северного флота.