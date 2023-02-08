В Омске будут разрабатывать единую программу по установке мемориальных досок

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Депутатам Омского городского совета сегодня предложили установить еще две мемориальных доски. Как уже писал Город55, гимназия №69 и ТСЖ «Спортивный проезд» хотят увековечить память Глеба Смаженного — лейтенанта танковых войск, погибшего на Украине в мае прошлого года. Возражений у парламентариев предсказуемо не нашлось, но появилось предложение.
— Было бы правильно разработать программу на эту тему совместно с департаментом образования, — считает депутат Сергей Дроздов. — Вот я посмотрел фотографии: есть барельеф, есть доска. А если еще будут похожие предложения от этой школы? Как тогда размещать мемориальные доски?
Проблема, по-видимому, достаточно насущная. На другом комитете на прошлой неделе было одобрено предложение разместить на разных омских зданиях сразу пять досок. Дроздову, по его словам, поступило обращение с избирательного округа, связанное с именем погибшего на СВО десантника, и он готовит документы для выхода на Горсовет, но не успевает до ближайшего пленарного заседания. Депутаты уверены, что будут и другие обращения такого рода.
— Люди обращаются, и мы не можем им отказывать, — констатировал глава комитета Дмитрий Лицкевич.
Присутствовавшие на заседании люди из мэрии горячо поддержали инициативу.
— Принимается, — сказал вице-мэр Владимир Куприянов. — Мы обсуждали это с Инной Елецкой. Уже сейчас есть школы, на которых сразу несколько мемориальных объектов. Есть определенные мысли, как это упорядочить с точки зрения правильности памяти…
Никаких конкретных решений на сегодняшнем заседании принято не было. В мэрии и во фракции «Единой России» будут обсуждаться конкретные положения программы, которые в дальнейшем могут быть вынесены на голосование в Городском совете. Главные приоритеты, судя по сказанному сегодня, — эстетическое и идеологическое однообразие, скорость принятия решений.
О личности каждого из тех людей, чьи имена появятся на мемориальных досках в ближайшее время, Город55 уже писал. Все это молодые люди (от силы 30 с небольшим), младшие офицеры танковых и десантных войск, погибшие на СВО весной прошлого года и посмертно награжденные орденом Мужества. Расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием мемориальных досок, берут на себя в разных случаях воинские части, школы, бизнесмены, семьи погибших.