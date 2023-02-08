В Омске будут разрабатывать единую программу по установке мемориальных досок

Проблема, по-видимому, достаточно насущная. На другом комитете на прошлой неделе было одобрено предложение разместить на разных омских зданиях сразу пять досок. Дроздову, по его словам, поступило обращение с избирательного округа, связанное с именем погибшего на СВО десантника, и он готовит документы для выхода на Горсовет, но не успевает до ближайшего пленарного заседания. Депутаты уверены, что будут и другие обращения такого рода.