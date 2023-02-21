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В Омской области до конца года планируют отремонтировать 94 больницы и поликлиники

21 февраля 2023, 04:48
Фото: 1MI
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На реконструкцию медучреждений из бюджета выделено 787 миллионов рублей.

До конца 2023 года в Омской области планируют провести капитальный ремонт на 94 медицинских объектах. Это 24 городские поликлиники и 70 учреждений в районах, в том числе 21 фельдшерско-акушерский пункт, 7 поликлиник ЦРБ, 2 участковые больницы, 11 врачебных амбулаторий.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас ремонт идет на 66 объектах. Всего на реконструкцию медицинских учреждений из федерального и областного бюджета выделили больше 787 млн рублей.

Также в Омске к 2027 году планируют построить детскую инфекционную больницу на 300 мест. Общая стоимость работ по ее возведению составляет более 7,1 млрд рублей. Поиски подрядчика начнутся после подписания всех соглашений.

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#Больница#Поликлиника#Капитальный ремонт#Правительство#Строительство#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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