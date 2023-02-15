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В Омской области из-за Дня защитника Отечества отменят две электрички

15 февраля 2023, 06:00
Фото: Город55
Изменения коснуться электричек, курсирующим между Омском и Калачинском.

В расписании омских пригородных поездов из-за праздников анонсировали изменения. Информация для пассажиров появилась на сайте РЖД. Изменения коснуться электричек, курсирующим между Омском и Калачинском.

«23 и 24 февраля не будут курсировать электропоезда „рабочего дня“ №6672 Омск — Калачинская (отправление со станции Калачинская в 17:29) и №6661 Калачинская — Омск (отправление со станции Калачинская в 5:50). Поезд №6661 не будет курсировать также 25 февраля», — говорится на сайте.

При этом, в указанные дни на маршруте к услугам пассажиров будут доступны 2 пары других электропоездов — 23 февраля, 3 пары — 24 и 25 февраля. С 26 февраля движение электричек вновь будет осуществляться по привычному графику.

В компании «Омск-пригород» уточнили, что изменение расписания традиционно для праздничных дней. Также организация просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички
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#Евгений Игишев#РЖД#ОАО РЖД#Электричка#Поезд#Билет на поезд#Поезда#Транспорт#Омск#Омская область#Калачинск
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