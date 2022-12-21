Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички

Пресс-служба компании «Омск-пригород» анонсировала отмену трех электропоездов на время праздников.
Поезд № 6486 «Москаленки-Омск», который отходит от Москаленок в 18:47 отменили на 1 января.
№ 6672 «Омск-Калачинская» в 17:29 от Омска. Не будет ходить электричка со 2 по 6 января. Отменили со 2 по 7 января и обратную электричку, которая отправлялась из Калачинска в 05:50.
Пассажиров попросили быть внимательными и планировать передвижение в праздничные дни заблаговременно, с учетом изменившихся обстоятельств.