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Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на праздники решили не выпускать на маршрут 3 электропоезда

Пригородные поезда в нескольких районах Омской области отменили на первые дни года.

Пресс-служба компании «Омск-пригород» анонсировала отмену трех электропоездов на время праздников.

Поезд № 6486 «Москаленки-Омск», который отходит от Москаленок в 18:47 отменили на 1 января.

№ 6672 «Омск-Калачинская» в 17:29 от Омска. Не будет ходить электричка со 2 по 6 января. Отменили со 2 по 7 января и обратную электричку, которая отправлялась из Калачинска в 05:50.

Пассажиров попросили быть внимательными и планировать передвижение в праздничные дни заблаговременно, с учетом изменившихся обстоятельств.

В Омской области электрички перешли на зимнее раписание
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#Дарья Зыкова#Пассажирский транспорт#Праздники#Расписание#Электричка#Новости#Новый год#Омская область#Калачинский район#Москаленский район#Омск#РЖД
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