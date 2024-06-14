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Электричка

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2024
В Омской области из-за капремонта изменится расписание двух пригородных поездов
Жителей Омской области предупредили об изменении в движении двух пригородных поездов, корректировки коснутся электричек Входная-Омск и Омск-Калачинская.
14 июня, 13:54
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
Ключ лежал в авто. Пьяный омич опоздал на электричку и решил доехать на чужой машине
Владелец внедорожника припарковался около пекарни на улице Граничной и забыл включить сигнализацию.
30 марта, 08:57
2023
USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички
9 сентября 2023, 09:54
Планируйте заранее. Расписание пригородной электрички из Омска изменится
Причина временных изменений — ремонтные работы.
6 августа 2023, 05:09
В Омской области из-за ремонта путей на неделю поменяют расписание десяти электричек
Изменения вступят в силу уже в эту субботу.
22 июня 2023, 11:40
Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички
Билеты со скидкой будет действовать с 1 апреля по 31 октября.
15 марта 2023, 02:35
В Омске на время праздников отменят две электрички
Информация обновлена.
6 марта 2023, 02:47
В Омской области из-за Дня защитника Отечества отменят две электрички
Изменения коснуться электричек, курсирующим между Омском и Калачинском.
15 февраля 2023, 06:00
2022
До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном
«Омск-пригород» запустил новый сервис оплаты проезда.
21 декабря 2022, 09:37
В Омской области электрички перешли на зимнее раписание
С 1 октября пригородные поезда начали ездить реже.
6 октября 2022, 06:32
Грядут перемены. Омичей предупредили об обновленном расписании электричек
В течение недели на железной дороге будет идти ремонт.
17 сентября 2022, 04:00

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