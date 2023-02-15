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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

«Бывший» навредил «нынешнему». В Омске свидание закончилось погоней со стрельбой

15 февраля 2023, 13:01
Фото: Город55

Омич попал в ДТП во время погони со стрельбой на свидании

Следователем отдела полиции № 3 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в Кировском округе случился конфликт с применением травматического пистолета.

В полицию позвонил 35-летний омич, и сообщил, что едет по улице Мельничной и его в этот момент преследует неизвестный, который стреляет в его сторону. Спустя время этот же мужчина сообщил, что попал в ДТП, когда пытался скрыться от преследователя.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Всех участников случившегося доставили в отдел полиции. Где выяснили, что потерпевший недавно познакомился с 22-летней девушкой. Вечером они поехали на первое свидание. При встрече девушка села в машину и попросила быстрее уехать, так как ее «бывший» пришел выяснить отношения.

Далее подозреваемый начал преследование и несколько раз выстрелил в воздух и в кузов иномарки из травматического пистолета. Заявитель, разворачиваясь на проезжей части, не справился с управлением и опрокинул «Ford» в кювет. После чего, соперник убедил девушку пересесть к нему в машину. Он уехал с ней на кладбище, где продолжил ссору, а после отвез ее домой, где его и задержали полицейские.

«Травматический пистолет, на владение которым фигурант имеет соответствующее разрешение, изъят и направлен на баллистическую экспертизу», — уточняют в полиции.
Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Хулиганство#Новости#Омск#Омская область
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