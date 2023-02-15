«Бывший» навредил «нынешнему». В Омске свидание закончилось погоней со стрельбой

Далее подозреваемый начал преследование и несколько раз выстрелил в воздух и в кузов иномарки из травматического пистолета. Заявитель, разворачиваясь на проезжей части, не справился с управлением и опрокинул «Ford» в кювет. После чего, соперник убедил девушку пересесть к нему в машину. Он уехал с ней на кладбище, где продолжил ссору, а после отвез ее домой, где его и задержали полицейские.