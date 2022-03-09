Санта-Барбара. Омич с пистолетом напал на нового возлюбленного своей экс-супруги

Сюжет Омск сегодня

Мужчина пришел в гости к бывшей жене, но там застал не только ее, но и нового возлюбленного.

В Таврическом районе Омской области разборки между бывшими супругами закончились стрельбой. Инцидент произошел в поселке Новоуральский. Полицейские выяснили, что к 38-летней жительнице нагрянул в гости 44-летний бывший супруг. Сельчанин повздорил с новым возлюбленным своей бывшей жены. Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего сожителя женщины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.