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Posted 9 марта 2022, 04:01

Published 9 марта 2022, 04:01

Modified 23 марта 2022, 13:25

Updated 23 марта 2022, 13:25

Санта-Барбара. Омич с пистолетом напал на нового возлюбленного своей экс-супруги

Санта-Барбара. Омич с пистолетом напал на нового возлюбленного своей экс-супруги

9 марта 2022, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Омск сегодня
Мужчина пришел в гости к бывшей жене, но там застал не только ее, но и нового возлюбленного.

В Таврическом районе Омской области разборки между бывшими супругами закончились стрельбой. Инцидент произошел в поселке Новоуральский. Полицейские выяснили, что к 38-летней жительнице нагрянул в гости 44-летний бывший супруг.

Сельчанин повздорил с новым возлюбленным своей бывшей жены. Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего сожителя женщины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Омск сегодня#Происшествия#Полиция#Пневматический пистолет#Новости
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