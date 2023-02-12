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Published Сегодня, 08:28

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Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек

12 февраля 2023, 08:28
Фото: 1MI
иллюстрация
В Турции работают более 218 тысяч спасателей.

В результате землетрясения в Турции погибли 24 617 человек, еще около 80 тысяч получили ранения. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В поисково-спасательной операции задействовано более 218 тысяч человек. Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил о проверке построек в 10 провинциях. Известно, что 120 940 помещений обрушились, нуждаются в сносе или серьезно повреждены.

Число погибших в Сирии достигло 3 553 человек.

Напомним, днем ранее выяснилось, что среди погибших в Турции была и жительница Омской области.

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#ЧП#Смерть#Землетрясение#Общество#Происшествия#Новости#Турция
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