Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В результате землетрясения в Турции погибли 24 617 человек, еще около 80 тысяч получили ранения. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В поисково-спасательной операции задействовано более 218 тысяч человек. Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил о проверке построек в 10 провинциях. Известно, что 120 940 помещений обрушились, нуждаются в сносе или серьезно повреждены.
Число погибших в Сирии достигло 3 553 человек.
Напомним, днем ранее выяснилось, что среди погибших в Турции была и жительница Омской области.