В Турции нашли омичку, погибшую при землетрясении

Читатели Города55 сообщили, что в Турции во время землетрясения погибла жительница Омской области. По предварительным данным, это 43-летняя Юлия А., уроженка села Щербаки Саргатского района. Сообществу русскоязычных иммигрантов из турецких городов Тушуджу и Силифке самостоятельно удалось разыскать сестру погибшей.