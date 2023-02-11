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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Турции нашли омичку, погибшую при землетрясении

11 февраля 2023, 12:51
Фото: 1MI
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Сообществу русскоязычных иммигрантов самостоятельно удалось разыскать сестру погибшей.

Читатели Города55 сообщили, что в Турции во время землетрясения погибла жительница Омской области. По предварительным данным, это 43-летняя Юлия А., уроженка села Щербаки Саргатского района. Сообществу русскоязычных иммигрантов из турецких городов Тушуджу и Силифке самостоятельно удалось разыскать сестру погибшей.

«Общими усилиями нашли сестру, ей сообщили в каком месте она находится, так как морги переполнены», — рассказали очевидцы.

Напомним, два последовательных мощных землетрясения произошли на территории Турции и Сирии 6 февраля с интервалом 9 часов. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч.

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#Евгений Игишев#Смерть#Землетресение#Турция#Погибшие#Происшествия#Омск#Омская область
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