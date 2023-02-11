В Турции нашли омичку, погибшую при землетрясении

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Читатели Города55 сообщили, что в Турции во время землетрясения погибла жительница Омской области. По предварительным данным, это 43-летняя Юлия А., уроженка села Щербаки Саргатского района. Сообществу русскоязычных иммигрантов из турецких городов Тушуджу и Силифке самостоятельно удалось разыскать сестру погибшей.
«Общими усилиями нашли сестру, ей сообщили в каком месте она находится, так как морги переполнены», — рассказали очевидцы.
Напомним, два последовательных мощных землетрясения произошли на территории Турции и Сирии 6 февраля с интервалом 9 часов. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч.