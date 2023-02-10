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Омский заключенный за неделю создал для конкурса точную копию знаменитого Т-34

10 февраля 2023, 08:59
Фото: Пресс-служба УФСИН Омской области
Заключенный омской колонии выиграл конкурс, кропотливо воссоздав и раскрасив советский танк.

Пресс-служба УФСИН Омской области сообщила о том, как прошел творческий конкурс «Своих не бросаем» в лечебно-исправительном учреждении № 10. Приняли участие 6 человек, состоящих в кружке художественно-прикладного творчества. Победил Александр Ш., который смоделировал точную копию советского танка Т-34. Модель он сделал из деревянного бруска, пластика и клея.

Создание модели заняло неделю. Мужчина кропотливо копировал детали, в качестве референса он использовал несколько фотографий танка с разных ракурсов. В длину модель получилась 40 см, притом, что Александр сохранил мельчайшие детали Т-34. Модель заняла почетное место в музее исправительного учреждения.

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#Дарья Зыкова#Омские заключенные#Творчество#Исправительная колония#УФСИН#Конкурс#Моделирование#Общество#Новости#Омск
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