Омский заключенный за неделю создал для конкурса точную копию знаменитого Т-34

Пресс-служба УФСИН Омской области сообщила о том, как прошел творческий конкурс «Своих не бросаем» в лечебно-исправительном учреждении № 10. Приняли участие 6 человек, состоящих в кружке художественно-прикладного творчества. Победил Александр Ш., который смоделировал точную копию советского танка Т-34. Модель он сделал из деревянного бруска, пластика и клея.