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Живопись осужденных. Картина с омским храмом поедет на конкурс в Москву

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский храм поедет в Москву из тагильской исправительной колонии

Омский Успенский Кафедральный собор вдохновил заключенную из тагильской колонии на создание картины. Холст отправится на конкурс в столицу.

Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области сообщила о подведении итогов предварительного этапа всероссийского тюремного конкурса живописи. Работа тагильской осужденной из ИК-6 с омским храмом отправится на следующий этап православного конкурса в Москве.

Конкурс проводился в соответствии с Положением о Всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Называется программа «Не числом, а смирением». В этом году тема конкурса — «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Одна из финалистов —  Татьяна Т., отбывающая наказание в ИК-6 Нижнего Тагила. Она изобразила Успенский Кафедральный собор Омска.

Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Художник#Осужденные#Конкурс#Успенский собор
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