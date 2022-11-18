Живопись осужденных. Картина с омским храмом поедет на конкурс в Москву

Конкурс проводился в соответствии с Положением о Всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Называется программа «Не числом, а смирением». В этом году тема конкурса — «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Одна из финалистов — Татьяна Т., отбывающая наказание в ИК-6 Нижнего Тагила. Она изобразила Успенский Кафедральный собор Омска.